İstanbul’da su alarmı: Baraj doluluk oranı kritik verinin altında!

Sonbahar aylarına girilmesine rağmen İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı alarm seviyesine indi. İSKİ verilerine göre 15 Ekim itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 24,96 olarak ölçüldü. Bu oran, İstanbul’un su rezervinin yalnızca dörtte birinin kaldığı anlamına geliyor.

Yer yer etkili olan yağışlara karşın kurak geçen bahar ve yaz aylarının etkisi devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayında yüzde 80 seviyelerine yaklaşan baraj doluluk oranları, son aylarda hızla düşerek kritik seviyenin altına indi.

Baraj göllerinde yaşanan çekilme, özellikle Büyükçekmece ve Ömerli havzalarında gözle görülür hale geldi. Eskiden balıkların yüzdüğü alanlarda artık büyükbaş hayvanların otladığı, baraj viyadüklerinin alt kısımlarının ise tamamen yeşil alana dönüştüğü görülüyor.

İzmir ve Bursa’da uygulanan planlı su kesintilerinin ardından İstanbul’da da benzer bir tablo yaşanabileceği endişesi, megakentte yaşayan milyonlarca vatandaşı tedirgin ediyor.

İSKİ 15 Ekim 2025 baraj doluluk oranları ş öyle:

Ömerli: %15,76

Darl ık: %38,93

Elmalı: %49,74

Terkos: %30,43

Alibeyk öy: %14,19

Büyükçekmece: %29,68

Sazl ıdere: %27,47

Istırancalar: %28,42

Kazandere: %2,65

Papu çdere: %10,57



İstanbul’un şu anda en dolu barajı yüzde 49,74 doluluk oranıyla Elmalı Barajı, en düşük doluluk oranına sahip baraj ise yalnızca %2,65’le Kazandere Barajı oldu.Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda yağışların artmaması halinde İstanbul’un ciddi su sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuyor.