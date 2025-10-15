Türkiye'den nadir toprak elementi hamlesi: 700 milyon tonluk rezervi biz işleyeceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Türkiye’nin enerji ve maden alanındaki stratejik hamlelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasının dünyanın ikinci büyük rezervi olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu kaynak hiçbir ülkeye verilmeyecek, kendi yeraltı zenginliklerimizi kendimiz işleyeceğiz” dedi.

Erdoğan açıklamasında, ana muhalefetin iddia ve ithamlarını tek tek çürüttüklerini söyleyip "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriği çok yakın zamanda üreteceğiz. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

"NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNİ İŞLEYECEĞİZ"

Eskişehir'in Beylikova ilçesindeki nadir toprak elementleri sahasında bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Çalışma sahasında nadir toprak elementleri Barit ve Florit başta olmak üzere tam 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi.

Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi söz konusu değil. Kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demek. Nadir toprak elementlerini işleyeceğiz.

(Nadir toprak elementleri) İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz Eti Maden Pilot Üretim Tesisini devreye aldık.

Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır"

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Uzay teknolojilerinden savaş uçaklarına, elektrikli araç motor sistemlerinden rüzgâr türbinlerine kadar birçok ileri teknoloji ürününde kritik öneme sahip bu elementler, küresel güç dengelerinde belirleyici rol oynuyor.

ABD ile Çin arasında yeniden alevlenme tehlikesi taşıyan tarife krizinin tam ortasında, Türkiye bu keşifle dikkatleri üzerine çekti. Uzmanlara göre, Çin’in hâkimiyetinde olan nadir element pazarında Türkiye 3 kattan fazla büyüme potansiyeline sahip. 2025-2035 döneminde yapılacak yatırımlarla Türkiye, yalnızca rezerv sahibi bir ülke olmaktan çıkıp katma değerli üretim yapan bir merkez haline gelecek.

TÜRKİYE ÜS OLABİLİR!

Coğrafi konumu ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye’nin Avrupa’nın nadir toprak elementleri üssü olabileceği değerlendiriliyor.