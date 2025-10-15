Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor

Borsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.464 puandan tamamladı. Gün boyu güçlü alımlar dikkat çekerken, altının onsu 4 bin 200 dolara çıkarak rekor seviyelere yaklaştı. En çok işlem gören hisseler arasında THY, Ereğli, Garanti BBVA ve ASELSAN öne çıktı.

BIST 100 endeksi, güne 40,78 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.357,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.288,74 puanı, en yüksek 10.501,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 değer kazanarak 10.464,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 149,70 puan ve yüzde 1,33 değer kazanarak 11.381,49 puandan kapandı.

Borsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor - 1. Resim

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,28, hizmetler endeksi yüzde 1,59 ve mali endeks yüzde 1,22 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 21'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor - 2. Resim

ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 200,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 yükselişle 5 milyon 825 bin lira oldu.

Borsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor - 3. Resim

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,19, bileşik getirisi yüzde 40,65 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor - 4. Resim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7319, satışta 41,8991 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,7204, satışta 41,8876 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1634, sterlin/dolar paritesi 1,3393 ve dolar/yen paritesi 151,253 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 61,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Can Holding soruşturmasında yeni gelişme! Şişecam eski Yönetim Kurulu Başkanı Kırman’a yurtdışı çıkış yasağı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turizm ve vakıflarla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! Deprem bölgesindeki seyahat acentelerinin aidat borçları silinecek - EkonomiAidat alınmayacak, önceki dönem borçları silinecekTürkiye ile Çin arasında imzalar atıldı! İhracatın önü açılacak - EkonomiTürkiye ile Çin arasında imzalar atıldı!2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk! Dünya borç krizine koşuyor - EkonomiDünya borç krizine koşuyor!Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya yükseldiTezgahlar doldu taştı, fiyatı dikkat çekti! 500 TL'ye alıcı buluyor - EkonomiTezgahlar doldu taştı, fiyatı dikkat çekti! 500 TL'ye alıcı buluyorAsgari ücrete ne kadar zam yapılacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem oran hem de rakam verdi  - EkonomiCanlı yayında hem oran hem de rakam verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...