Borsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor

BIST 100 endeksi, güne 40,78 puan ve yüzde 0,40 artışla 10.357,17 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.288,74 puanı, en yüksek 10.501,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,44 değer kazanarak 10.464,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 149,70 puan ve yüzde 1,33 değer kazanarak 11.381,49 puandan kapandı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,28, hizmetler endeksi yüzde 1,59 ve mali endeks yüzde 1,22 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 21'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Garanti BBVA ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTINDA SON DURUM

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 200,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2 yükselişle 5 milyon 825 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,19, bileşik getirisi yüzde 40,65 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7319, satışta 41,8991 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,7204, satışta 41,8876 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1634, sterlin/dolar paritesi 1,3393 ve dolar/yen paritesi 151,253 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 azalışla 61,9 dolardan işlem görüyor.