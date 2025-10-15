Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem oran hem de rakam verdi 

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı tartışmaları yeniden gündem olmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonların zammını belirlemek için aralık ayında toplanacak. Komisyonun yıl sonuna kadar nihai kararı vermesi bekleniyor. Asgari ücretle ilgili rakamlar ortaya atılmaya başlanırken, Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız ve Pınar Ergüner'in sorularını cevaplayan Karakaş, asgari ücret zammı için beklentisini açıkladı.

"YÜZDE 20'LİK ENFLASYONUN TUTMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Ekonomi yönetiminin tutumunun değiştiğini belirten Karakaş, "Başlangıçta ekonomi yönetiminin tutumu oldukça katıydı. Yüzde 20'lerdeydi. Yani hedef enflasyon kadardı. Ama şunu gördük, 2025 enflasyonuna baktığımız zaman 3-4 kez revize edildi. Yüzde 17,5'tan geldik şimdi yüzde 30'lara yakın enflasyon olacak en düşük. Benim beklentim de yüzde 29,99'u geçmemesi yönünde. Dolayısıyla yüzde 30 diyebiliriz. Önümüzdeki sene de yüzde 20'lik hedefin tutması da mümkün değil" dedi.

"EN DÜŞÜK YÜZDE 25, EN YÜKSEK YÜZDE 30..."

Asgari ücrete yapılacak zam için oran veren Karakaş, "Bütün bunlar göz önünde bulundurulup, bir de biliyorsunuz işçi sendikalarının da komisyona katılmayacak olması ve işçi kesiminden çok sert tepkilerin gelmesi de göz önünde bulundurularak en düşük yüzde 25, en yüksek yüzde 30 bandında bir zam konuşuluyor." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Zam beklentisini de paylaşan Karakaş sözlerini şöyle tamamladı: "Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27-28 bin TL bandına geleceğini 29 bin TL'yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak. 29 bini bulmayacağını söyleyebiliriz."