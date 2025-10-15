Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafikte yüzde 10 toleransı kaldırılıyor mu? İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın kanallarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Hız sınırını aşan sürücülere tanınan yüzde 10'luk hız toleransı tamamen kaldırılacak" iddialarını yalanladı.

İçişleri Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklik taslağına ilişkin sosyal medyada ve bazı basın organlarında yer alan iddialar üzerine açıklamada bulundu. Bakanlık, "Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10'luk tolerans payının kaldırıldığı ve hız sınırını 1 km/s dahi aşan sürücülere ceza kesileceği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"UYGULAMA DEVAM ETMEKTEDİR"

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği’ şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/ dışı ayrımı yapılmıştır. Bu kapsamda; yerleşim yerlerinde 50 km/s olan hız sınırında yüzde 10 tolerans uygulanarak ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden verilmektedir. Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yerlerinde ilk kademe cezası 56 km/s üzerinden başlamaktadır. Halen mevcut mevzuatta yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayollarında 90 km/s hız sınırına yüzde 10 tolerans uygulanmaktadır.

Yeni yapılan düzenlemede de yerleşim yeri dışındaki iki yönlü karayolundaki ilk kademe hız cezası için 10 km/s tolerans öngörülmüştür. Sonuç olarak hız ile ilgili yerleşim yeri içerisinde 5km/s; yerleşim yeri dışındaki 10 km/s ilk aşım tolerans uygulaması devam etmektedir."

