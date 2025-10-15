Erdoğan'dan idarecilere sosyal medya uyarısı: Şahsi ikballerine alet edene toleransımız yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yeni kaymakamlara nasihatlerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her ilçesini kalkındırmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Kaymakamlara bu işi mesai saatleri ile sınırlı kalarak yerine getiremeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Gerektiğinde uykunuzdan, gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edecek, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında yer alacaksınız." dedi.

Kamudaki mülki idare amirlerine sosyal medya uyarısı da yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medyayı, kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere toleransımız yoktur. Görevi ve konumu ne olursa olsun, kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Farklı stajlar ve yabancı dil eğitimiyle 46 aylık adaylık sürecini başarıyla neticelendiren siz kıymetli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizler gibi pırıl pırıl, bilgili ve şahsiyetli evlatlar yetiştiren ailelerinize de hürmetlerimi gönderiyorum. Toplam 110 kaymakam adayımızı inşallah yeni görev yerlerine uğurlayacağız. Her birinize üstün başarılar diliyorum.

"HER İLÇEMİZİ KALKINDIRMAK MECBURİYETİNDEYİZ"

Şu hususun altını çizerek ifade etmek isterim, 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde kıymetlidir. Bu ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın en yüksek seviyede kamu hizmetine erişebilmesi devlet olarak bizim en temel önceliğimizdir. Her ilçemizi kalkındırmak mecburiyetindeyiz.

"BU İŞİ MESAİ SAATLERİYLE SINIRLI KALARAK YERİNE GETİREMEZSİNİZ"

Bunun için siz genç kaymakamlarımıza da çok önemli işler düşüyor. Şunu asla unutmayın, inancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır. Kapınıza kim gelirse gelsin, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi hakkıyla icra etmek, öyle her babayiğidin harcı değildir. Bu iş dikkat ve rikkat ister. Samimiyet ve adanmışlık gerektirir. Bu işi 4 duvar arasına hapsolup, mesai saatleriyle sınırlı kalarak yerine getiremezsiniz. Gerektiğinde uykunuzdan, gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edecek, ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında yer alacaksınız. Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız.

"MAKAMLAR, KOLTUKLAR, ÜNVANLAR BUNLARIN HEPSİ GELİP GEÇİCİ"

İleride çok önemli yerlere geleceksiniz. Çok kritik vazifeler üstleneceksiniz. Devlet yönetiminde neredeyse çeyrek asrı geride bırakmış bir siyasetçi büyüğünüz olarak size şu tavsiyeyi özellikle vermek istiyorum. Makamlar, koltuklar, ünvanlar bunların hepsi gelip geçicidir. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Aslolan bu sınavı geçmek, milletimizin duasını almak, gönüller kazanıp geride hayırla yad edilecek eser ve hizmetler bırakabilmektir. Kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız. Ne makam odalarının büyüklüğünün, ne makam araçlarının modelinin anlamı vardır.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Dünya özellikle son 20 yılda geçmişte hiç olmadığı kadar hızlı bir dönüşüm geçirdi. Kamu hizmetlerinin duyurulması, yaygınlaştırılması noktasında özellikle dezenformasyonla mücadelede dijital teknolojilerin önemi göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştı. Sosyal medya platformları idareci ile vatandaş arasındaki ilişkileri güçlendirmesi arasında önemlidir. Mülki idare amirlerimizin bu platformları temsil ettikleri makamın ciddiyetine uygun biçimde kullanmaları bizim için değerlidir. Sosyal medyayı, kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de toleransımız yoktur. Görevi ve konumu ne olursa olsun, kamu yönetiminde vazife üstlenen herkesin dikkatli olması gerekiyor."