Culpa Nuestra filmi ne zaman çıkacak? Detaylar merak konusu oldu

Mercedes Ron'un kaleme aldığı ve dünya çapında büyük yankı uyandıran Culpa üçlemesinin final halkası Culpa Nuestra, izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Peki, Culpa Nuestra filmi ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar...

Mercedes Ron'un dünya genelinde ses getiren Culpa serisinin son filmi Culpa Nuestra için nefesler tutuldu. Hayranların merakla beklediği yapımla ilgili vizyon tarihi, fragman ve final iddialarına dair tüm detaylar merak ediliyor. 

CULPA NUESTRA NE ZAMAN YAYINLANCAK?

Culpa Nuestra, 16 Ekim Perşembe günü vizyona giriyor. Serinin final filmi olarak dikkat çeken yapım, izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. 

CULPA NUESTRA HANGİ PLATFORMA YAYINLANACAK?

Culpa Nuestra, Amazon Prime Video üzerinden dünya genelinde izleyicileriyle bir araya gelecek.  Bu platform üzerinden yayınlanması hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerdeki hayranların filmi aynı anda izleyebilmesine imkan sağlıyor.

CULPA NUESTRA ÜÇLEMENİN SON SERİSİ Mİ?

Culpa Nuestra, serinin final halkası olarak Culpa Mia ve Culpa Tuya filmlerinin ardından izleyicisiyle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Mercedes Ron'un aynı adlı eserlerinden uyarlanan film, romantizm ve dramı bir araya getiriyor. Üçlemenin bu son bölümüyle beraber, karakterlerin hikayesi nihai bir sona kavuşacak.

Uygulamadaki açığı buldu, iki yıl bedava yemek siparişi verdi
