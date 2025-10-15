15 tatil ne zaman başlayacak? MEB açıkladı

2025 yılı 15 tatil tarihi öğrenciler ve veliler tarafından kapsamılı olarak araştırılıyor. Eğitim öğretim yılına kısa bir ara verecek olan milyonlarca öğrenci, "15 tatil ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 takvimi doğrultusunda, sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili süresi 15 gün olacak. İşte 2025 sömestr tatili tarihleri..

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 tatil19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

16 Ocak Cuma günü öğretmenlerin deağıtacağı karnenin ardından tatil başlamış olacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günüdür.

ARA TATİL TARİHLERİ 2025-2026

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. 7 Kasım Cuma günü yapılacak son dersten hemen sonra hafta sonu tatili ile birlikte ara tatile de çıkılacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.