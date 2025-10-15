Almanya’dan Türkiye’ye jet onayı: Eurofighter görüşmeleri resmen başlıyor!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye Eurofighter savaş uçaklarının teslimatı konusunda müzakere sürecine başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü, “Alman hükümeti, Airbus’ın Eurofighter jetlerinin Türkiye’ye teslimatına ilişkin müzakere talebine olumlu cevap verdi” dedi.

Uçakların NATO çerçevesinde kolektif savunma amacıyla kullanılacağını vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cuma günü Ankara’ya gelecek.

Diğer yandan Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ekim ayı içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Nürnberg’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Turan, “Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Ekim ayında Ankara’ya gelecek, ardından bir iki hafta içinde Başbakan Merz’in ziyareti planlanıyor” dedi.

TÜRKİYE-ALMANYA TİCARET HACMİ 50 MİLYAR DOLAR Büyükelçi Turan konuşmasında ikili ticari ilişkilere de dikkat çekti: “Almanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu ticari ilişkiler sayesinde milyonlarca insan istihdam edilmektedir.”

TÜRKİYE-ALMANYA İLİŞKİLERİNDE YENİ VİZYON DÖNEMİ

Almanya’nın birleşmesinin 35. yılı dolayısıyla Berlin Büyükelçiliği’nde düzenlenen resepsiyon, iki ülke arasındaki diplomatik, ekonomik ve kültürel bağları pekiştiren bir buluşmaya sahne oldu. Etkinliğe Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Hessen Eyaleti Federal ve Avrupa İşleri Bakanı Manfred Pentz, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile çok sayıda büyükelçi, milletvekili ve iş insanı katıldı.

“MÜTTEFİKLER OLARAK EL ELE ÇALIŞIYORUZ'

Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Sibylle Katharina Sorg, Türkiye ve Almanya’nın zorlayıcı küresel koşullarda güçlü iş birliği yürüttüğünü vurguladı:

“Etrafımızdaki küresel düzen hızla değişiyor. Çıkarlarımızı ortaklarımızla birlikte savunmak zorundayız.”

Sorg, Türkiye’nin NATO, G20 ve Birleşmiş Milletler’de Almanya için “vazgeçilmez bir ortak” olduğunu belirterek, Gazze’deki insani krize de değindi:

“Farklı bakış açılarına sahip olsak da ortak hedefimiz, Gazze’deki acıların sona erdirilmesidir. İki devletli çözüme odaklanılmalı.”

“TÜRK KÖKENLİ İNSANLAR OLMASAYDI ALMANYA BUGÜNKÜ ÜLKE OLAMAZDI”

Hessen Eyaleti Bakanı Manfred Pentz, Almanya’nın ekonomik kalkınmasında Türklerin oynadığı tarihi role değindi:

“1960’lardan itibaren Türkiye’den gelen binlerce insan, Almanya’nın ekonomik mücadelesine emek verdi. Onlar olmasaydı, Almanya bugün olduğu ülke olamazdı.”

Pentz, iki ülke arasındaki iş birliğini savunma, güvenlik teknolojileri, start-up ekosistemi ve üniversiteler arası projelerde derinleştirmek istediklerini belirterek, “ReArm-EU programı ile de birlikte çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

BOZAY: TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE AKTİF ORTAKLIĞA HAZIRIZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, iki ülke ilişkilerinin 1763’ten bu yana süren güçlü diplomatik temellere dayandığını hatırlatarak, “Yüksek düzeyli ziyaretlerin sıklığı, ilişkilerimizin derinliğini gösteriyor. Almanya’dan yakın zamanda üst düzey ziyaretler bekliyoruz” şeklinde konuştu.