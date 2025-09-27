Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Almanya Başbakanı Merz neden Türkiye’ye geliyor? İşte perde arkası!

Almanya Başbakanı Merz neden Türkiye’ye geliyor? İşte perde arkası!

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Almanya Başbakanı Merz neden Türkiye’ye geliyor? İşte perde arkası!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ekim ayında Türkiye’ye gerçekleştireceği ziyaret diplomasi kulislerini hareketlendirdi. Henüz Berlin’den resmi açıklama yapılmasa da, Ankara-Berlin hattında savunma, ticaret, vize kolaylığı ve Ukrayna savaşı gibi kritik başlıkların masada olacağı konuşuluyor. Büyükelçi Gökhan Turan, Merz’in ziyareti için “önümüzdeki haftalarda Ankara’ya gelecek” diyerek perde arkasını doğruladı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ekim ayı içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Nürnberg’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Turan, “Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Ekim ayında Ankara’ya gelecek, ardından bir iki hafta içinde Başbakan Merz’in ziyareti planlanıyor” dedi.

ALMANYA'DAN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Merz’in ziyaretiyle ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı veya Başbakanlık ofisinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, Ekim ayında Türkiye-Almanya ilişkilerinde kritik başlıkların masada olacağını vurguluyor.

ERDOĞAN İLE İLK TEMAS TİRAN'DA

Merz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilk kez yüz yüze görüşmüştü. Alman hükümet kaynaklarına göre, Merz bu buluşmada Erdoğan’ın Türkiye davetini “memnuniyetle kabul etmişti”.

EUROFIGHTER SATIŞINA ONAY ÇIKMIŞTI

Tiran’daki görüşmeden haftalar sonra Berlin yönetimi, Türkiye’ye 40 adet Eurofighter savaş uçağının satışına onay vermişti. Bu gelişme, Ankara-Berlin hattında savunma alanındaki işbirliğinin güçleneceği yorumlarına neden olmuştu.

TÜRKİYE-ALMANYA TİCARET HACMİ 50 MİLYAR DOLAR

Büyükelçi Turan konuşmasında ikili ticari ilişkilere de dikkat çekti: “Almanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu ticari ilişkiler sayesinde milyonlarca insan istihdam edilmektedir.”

VİZE KOLAYLIĞI MESAJI

Turan ayrıca vize süreçlerine değindi. Alman makamlarının özellikle iş insanlarına yönelik kolaylık sağlamaya dönük adımlar attığını belirterek, “Biz bu sürecin hızlandırılmasını ve daha da kolaylaştırılmasını istiyoruz. Yapıcı bir diyalog içindeyiz, yakında sonuçlarını göreceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ KULLANABİLİR"

Merz, daha önce yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Rusya üzerindeki etkisini kullanarak Putin’i müzakere masasına oturtabileceğini belirtmişti. Alman lider, “Ukrayna’da üç buçuk yıldır süren bu korkunç savaşın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan barış için etkisini kullanmasını rica ettim” demişti.

Kaynak: Dış Haberler

Rusya, Avrupa'ya saldıracak mı? Rus Bakan Lavrov'dan net açıklama!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rusya, Avrupa'ya saldıracak mı? Rus Bakan Lavrov'dan net açıklama! - DünyaRusya, Avrupa'ya saldıracak mı?Dünya 20 yıl sonra nasıl bir yer olacak? 171 sayfada korkutan gerçek! - DünyaDünya 20 yıl sonra nasıl bir yer olacak? İşte 4 senaryo...İsrail yine katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Dünyaİsrail yine katliam yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı varSosyal medyada 'okumanın ve çalışmanın faydası yok' gibi karamsar içeriklere sansür! Çin'de fenomenlere 'kötümserlik' avı - DünyaÇin'de fenomenlere 'kötümserlik' avı! Sansür geliyor...Çin'de 5.6 büyüklüğünde deprem! - DünyaÇin'de 5.6 büyüklüğünde deprem!Zelenskiy'nin siparişi Tel Aviv'den geliyor! Patriotlar Rusya-Ukrayna savaşına dahil olacak - DünyaZelenskiy'nin siparişi Tel Aviv'den geliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...