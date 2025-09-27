Almanya Başbakanı Merz neden Türkiye’ye geliyor? İşte perde arkası!

Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ekim ayı içinde Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Nürnberg’de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Turan, “Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul Ekim ayında Ankara’ya gelecek, ardından bir iki hafta içinde Başbakan Merz’in ziyareti planlanıyor” dedi.

ALMANYA'DAN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Merz’in ziyaretiyle ilgili olarak Almanya Dışişleri Bakanlığı veya Başbakanlık ofisinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, Ekim ayında Türkiye-Almanya ilişkilerinde kritik başlıkların masada olacağını vurguluyor.

ERDOĞAN İLE İLK TEMAS TİRAN'DA

Merz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’nde ilk kez yüz yüze görüşmüştü. Alman hükümet kaynaklarına göre, Merz bu buluşmada Erdoğan’ın Türkiye davetini “memnuniyetle kabul etmişti”.

EUROFIGHTER SATIŞINA ONAY ÇIKMIŞTI

Tiran’daki görüşmeden haftalar sonra Berlin yönetimi, Türkiye’ye 40 adet Eurofighter savaş uçağının satışına onay vermişti. Bu gelişme, Ankara-Berlin hattında savunma alanındaki işbirliğinin güçleneceği yorumlarına neden olmuştu.

TÜRKİYE-ALMANYA TİCARET HACMİ 50 MİLYAR DOLAR

Büyükelçi Turan konuşmasında ikili ticari ilişkilere de dikkat çekti: “Almanya, Türkiye’nin Avrupa’daki en önemli ticaret ortağıdır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 50 milyar dolar seviyesindedir. Bu ticari ilişkiler sayesinde milyonlarca insan istihdam edilmektedir.”

VİZE KOLAYLIĞI MESAJI

Turan ayrıca vize süreçlerine değindi. Alman makamlarının özellikle iş insanlarına yönelik kolaylık sağlamaya dönük adımlar attığını belirterek, “Biz bu sürecin hızlandırılmasını ve daha da kolaylaştırılmasını istiyoruz. Yapıcı bir diyalog içindeyiz, yakında sonuçlarını göreceğimizi umuyoruz” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE RUSYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ KULLANABİLİR"

Merz, daha önce yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın Rusya üzerindeki etkisini kullanarak Putin’i müzakere masasına oturtabileceğini belirtmişti. Alman lider, “Ukrayna’da üç buçuk yıldır süren bu korkunç savaşın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan barış için etkisini kullanmasını rica ettim” demişti.