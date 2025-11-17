Son dakika deprem haberi Balıkesir'den geldi. Bölge halkı gece yarısı yine aynı korkuyu açıkladı, şiddetli deprem sonrası bazı vatandaşlar sokaklarda sabahlarken AFAD ilk verileri paylaştı.



Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir'de şiddetli sarsıntılar sürüyor. Gece yarısı peş peşe meydana gelen depremler yürekleri ağza getirdi. Şiddetli sarsıntı sonrası bölge halkı sokaklara döküldü. Son depremlerin şiddeti ve detayları AFAD ve Kandilli'nin internet sitelerinde yer aldı.

BALIKESİR'DE DEPREM OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 03.32’de gerçekleşen depremin derinliği ise 6 kilometre olarak kayıtlara geçti. Büyük korku yaşayan vatandaşlar sokaklarda sabahladı. Sındırgı'da artşılar aralıksız olarak devam ederken şuan için herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı aktarıldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Balıkesir, İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

SEVDA KILIÇ

Haberle İlgili Daha Fazlası