Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sobadan sızan dumandan zehirlenen yaşlı çiftten biri hayatını kaybetti, biri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Siverek’e bağlı kırsal Sarıkaya (Sahrik) Mahallesi’nde meydana geldi. Hacı Özpolat (64) ile eşi Safiye Özpolat (65) evde yaktıkları sobadan çıkan dumandan etkilendi. Çifte ulaşamayan yakınları durumdan şüphelenerek eve girince acı manzara ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

ADAM ÖLDÜ, KARISININ DURUMU AĞIR

Hacı ve Safiye Özpolat ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hacı Özpolat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Safiye Özpolat ise Şanlıurfa’daki hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SEVDA KILIÇ

