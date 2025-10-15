2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk! Dünya borç krizine koşuyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) analizine göre, dünya genelindeki kamu borcu 2029 yılına kadar küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 100’üne ulaşma yolunda ilerliyor. 2. Dünya Savaşı sonrasından bu yana görülen en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

The Guardian'dan edinilen bilgilere göre IMF, yayımladığı Mali İzleme Raporunda, toplam kamu borcunun COVID-19 pandemisi öncesinde beklenenden daha hızlı arttığını belirtti. Pandemi döneminde politika yapıcılar, vatandaşları korumak ve ekonomik olarak zarar gören işletmeleri desteklemek amacıyla mali önlemler almıştı.

2 DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA İLK

IMF, hükümetleri harcamalarını altyapı ve eğitim gibi ekonomik büyümeyi destekleyici alanlara kaydırmaya teşvik ederek, dünya ekonomisini güçlendirmeleri ve borçları daha sürdürülebilir hâle getirmeleri gerektiğini vurguladı.

Küresel borç/GSYH oranının yüzde 100’e ulaşması, dünya büyük ekonomilerinin altı yıl süren savaşın ardından ağır zarar görmesi ve ülkelerin yeniden inşası maliyetlerinin yüksek olduğu 1948 yılından bu yana görülen en yüksek seviye olacak.

Rapor, İngiltere’yi, önümüzdeki yıllarda IMF tanımına göre borç/GSYH oranı yüzde 100’ün üzerine çıkması beklenen G20 ülkeleri arasında gösterdi. Buna Fransa, Japonya, Kanada, Çin ve ABD de dahil.

BORÇ KRİZİ KAPIDA

IMF, birçok ülkede harcamalar üzerinde hâlâ yukarı yönlü baskılar bulunduğunu ve seçmenlerin vergi artışlarına karşı isteksiz olmasının bu durumu artırdığını belirtti.

“Savunma harcamaları, doğal afetler, yıkıcı teknolojiler, demografik değişimler ve kalkınma harcamaları gibi yakın dönemdeki harcama talepleri kamu harcamaları üzerindeki baskıları artırıyor. Tüm bu baskılar, vergi artırımlarına karşı sert siyasi sınırlarla ve kamuoyunun mali sınırlara yönelik farkındalığının azalmasıyla birleşiyor” ifadelerine yer verildi.

IMF, özellikle yükselen piyasaların borç yükünü yönetmekte zorlanabileceğini ve borç/GSYH oranları gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olsa bile risk altında olabileceğini vurguladı.

“Birçok yükselen piyasa ve düşük gelirli ülke, nispeten düşük borç seviyelerine sahip olmalarına rağmen daha zorlu mali sorunlarla karşı karşıya” denildi. IMF ayrıca, borç/GSYH oranı yüzde 60’ın altında olan 55 ülkenin hâlâ borç sıkıntısı yaşadığını veya yüksek risk altında bulunduğunu ekledi.

Kamuoyunda, IMF’nin sürdürülemez borçlarla mücadelede daha aktif bir rol oynaması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor. Mevcut borç yapılandırma süreci olan Ortak Çerçevenin ise yavaş, karmaşık ve başvurması zor olduğu ifade ediliyor.