IMF, ABD'den sonra ekonomisi en hızlı büyüyen ikinci ülkeyi açıkladı! İngiltere'de çelişkili durum

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan olumlu bir değerlendirmeyi paylaştı; IMF, İngiltere’nin gelecek yıl gelişmiş ekonomiler arasında en hızlı ikinci büyümeyi kaydedeceğini öngörüyor.

İngiltere merkezli Daily Business Gruop'dan edinilen bilgilere göre büyüme oranlarının bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 1,3 seviyesinde kalması bekleniyor, ancak bu tahminler İngiltere’nin 2025’te ABD hariç diğer tüm G7 ekonomilerini geride bırakacağını, 2026’da ise en hızlı üçüncü ekonomi konumuna düşeceğini gösteriyor.

Öte yandan IMF, İngiltere’nin 2025 ve 2026 yıllarında G7 ülkeleri arasında en yüksek yıllık ortalama enflasyona sahip olacağını öngörüyor; bu oranlar sırasıyla yüzde 3,4 ve yüzde 2,5 olarak tahmin ediliyor. Bunun başlıca nedeni yüksek enerji ve hizmet faturaları olarak gösteriliyor.

ENERJİ FATURALARI İNGİLTERE'Yİ ZORLUYOR

IMF’ye göre İngiltere enflasyonu bu yıl ortalama yüzde 3,4, 2026’da ise yüzde 2,5 olacak, ancak bu durum “geçici” olarak nitelendiriliyor ve önümüzdeki yılın sonunda yüzde 2’ye düşmesi bekleniyor.

G7, İngiltere, ABD, Fransa, Almanya, İtalya, Kanada ve Japonya’dan oluşuyor; dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin ve Hindistan bu gruba dahil değil. Almanya, Fransa ve İtalya’nın 2025 ve 2026 yıllarında İngiltere’nin çok daha yavaş bir büyüme kaydedeceği, yüzde 0,2 ile %0,9 arasında oranlarla tahmin ediliyor.

IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantıları için Çarşamba günü Washington DC’de bulunacak olan Reeves, tahminin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, “Ancak birçok kişi için ekonomimiz sıkışmış gibi görünüyor. Çalışanlar bunu her gün hissediyor, uzmanlar bunu dile getiriyor ve ben bununla ilgileneceğim” dedi.

Reeves, iş dünyasından vergi artırma endişeleri arasında ikinci bütçesini 26 Kasım’da sunacak.

"SIKIŞIK" DURUM

Muhalefet Maliye Bakanı Sir Mel Stride, enflasyon verilerini “karamsar” olarak nitelendirirken, hanehalklarının “her yönden sıkıştırıldığını” söyledi.

MHA muhasebe firmasının ekonomik danışmanı Prof. Joe Nellis, enflasyonun sürmesinin “İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha fazla düşürme alanını sınırladığını ve Hazine’nin çok ihtiyaç duyulan büyümeyi teşvik etme görevini zorlaştırdığını” belirtti.

Nellis, IMF raporundaki olumlu tarafın, İngiltere’deki enflasyonist baskıların büyük ölçüde “geçici” olduğunu ve işgücü piyasasının gevşemesi ile ücret artışlarının yavaşlamasının beklendiğini söyledi.

IG’nin baş piyasa analisti Chris Beauchamp ise, “IMF’nin İngiltere için büyüme tahmini makul derecede iyimser olabilir, ancak fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskı ve dolayısıyla tüketici harcamaları üzerindeki etkisi hükümet için hâlâ büyük bir sorun” dedi.

Beauchamp, “Yüksek enerji maliyetleri yine İngiltere’nin en büyük sorunu olarak öne çıkıyor ve acilen ele alınması gerekiyor. Bu durum, Merkez Bankası’nın konumunu da karmaşıklaştırıyor; çünkü enflasyon yüksek kaldığı sürece ekonomiyi destekleyici politika uygulamakta elleri bağlı kalacak ve ABD’de Fed’in oynadığı rolü oynayamayacak” ifadelerini kullandı.