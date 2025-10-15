Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İki sultanın yadigârı! Hidayet Camii restore ediliyor

İstanbul’un kalbi olarak görülen Tarihi Yarımada’nın beş farklı noktasındaki eserler restore ediliyor.

MURAT ÖZTEKİN - İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından restore edilen mekânlar arasında Hidayet Camii’nin yanı sıra İTO’nun eski merkez binası, İTO’nun ek binası, Taşhan ek blok ve İTO yeni merkez binası yer alıyor.

Bu çerçevede Sultan II. Mahmud devrinde inşa edilen ve Sultan II. Abdülhamid tarafından 1887’de tekrar yapılan Hidayet Camii’nin kayan zemini sağlamlaştırıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Koruma Kurulunun gözetiminde son aşamaya gelen restorasyon çalışmasında, tarihî caminin kitabeleri de tadil edildi.

İTO’nun yeni merkez binasındaki çalışmalarda ise Osmanlı döneminde doldurulan Neorion Limanı üzerindeki ikinci dereceden ahşap iskele, deniz ile kara arasına yapılan taştan set duvar ve kara kısmında taş paye kalıntıları ortaya çıkarıldı. Koruma altına alınan kalıntıların sergilenmesi planlanıyor.

