İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten yıl sonu öngörüsü: Faiz 1.000 baz puan düşer!

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten yıl sonu öngörüsü: Faiz 1.000 baz puan düşer!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, son iki senede yaşanan süreçlere bakıldığı zaman Türk iş dünyasının uygulanmakta olan ekonomik programla ilgili ciddi bir bedel ödediğini, buna rağmen süreçlerini yürütmeye çalıştığını vurguladı.

Anadolu Ajansı Finans Masasında gündeme ilişkin konuşan Avdagiç, bazı sektörlerde rekabetçilikle ilgili sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek “Enflasyonun düşürülmesi amasız, fakatsız, lakinsiz, hepimizin desteklemesi gereken, hepimizin desteklediği ve arkasında durduğu bir hedef. TÜFE’deki artışla döviz kurundaki artış arasındaki makas 2024’te yaklaşık olarak 20-25 puan mertebesinde. Yani ihracatçının gelirinde 25 puan azalış var” dedi.

Merkez Bankasının politika faizini 300 baz puan düşürmesinin çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Avdagiç, sene sonuna kadar 3 toplantı daha olacağını hatırlattı. Avdagiç “Toplamda 1.000 baz puanlık bir düşüş olacağını normal konjonktürde öngörüyoruz. Sene sonunda da inşallah finansman maliyetinin aşağı doğru geleceğini, enflasyonun da yüzde 30’un altında bir rakamla kapanabileceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.

KOBİ tanımının güncellenmesinden sonra KOBİ’lerle ilgili verilen teşviklere, finans paketlerine, finansman ulaşımına taleplerin de artacağını vurgulayan Avdagiç, KOBİ’lere verilecek kredilerle ilgili kısıtların gözden geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

YENİDEN ADAY

Türkiye’deki 367 oda ve borsada seçimlerin 2026 yılının Ekim-Kasım ayında yapılacağını belirten İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Ekibimizle beraber yeni dönemde de göreve talip olmak için yola çıktık” dedi.

