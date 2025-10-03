IMF'den küresel ekonomi uyarısı! "Yavaşlama işaretlerini görmeye başlıyoruz"

IMF Sözcüsü Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Küresel ekonominin devam eden belirsizlik ortamında direnç gösterdiğini belirten Kozack, "Yılın ilk yarısında küresel büyümenin istikrarlı seyrettiğini görüyoruz, ancak küresel olarak yavaşlama işaretlerini görmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Julie Kozack

Enflasyon açısından ise küresel tablonun biraz "karışık" olduğuna dikkat çeken Kozack, özellikle son dönemde bazı ülkelerde manşet enflasyonda yukarı yönlü baskı görüldüğünü vurguladı. İngiltere, Avustralya ve Hindistan'da manşet enflasyonun güçlü geldiğini belirten Kozack, ABD'de de tarifelerin fiyatlara yansıdığına dair bazı kanıtlar gördüklerini, bunun çekirdek enflasyonda kendini gösterdiğini söyledi.

ENFLASYONDA KARIŞIK TABLO

Kozack, Çin ve bazı Asya ülkelerinde ise enflasyon baskılarının oldukça sınırlı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla küresel olarak enflasyon tarafında oldukça karışık bir tablo gördüğümüzü düşünüyorum." dedi.