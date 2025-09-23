IMF'den Bulgaristan'a kritik avro uyarısı! "Ekonomik çalkantı riski yüksek..."

Uluslararası Para Fonu (IMF), Bulgaristan’a mali politikasını sıkılaştırma çağrısı yaptı.

IMF heyeti başkanı Fabian Bornhorst’un bugün sunacağı nihai raporda, hükümetin tüketimi desteklemek yerine yüksek kaliteli yatırımlara odaklanması gerektiği belirtildi.

Rapor, altyapı, sağlık ve eğitim alanlarında artan taleplerin karşılanabilmesi ve sosyal eşitsizliklerin giderilmesi için ek gelirlerin seferber edilmesini öneriyor. Bornhorst, avro kabulünün Bulgaristan için kritik bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, bunun kurumları güçlendireceğini, hükümet politikalarına güveni artıracağını ve orta vadeli ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini vurguladı.

AVROYA GEÇİŞTE YAPISAL REFORMLAR HIZLANMALI

Sofya Haber Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre, IMF değerlendirmesinde, Bulgaristan ekonomisinin güçlü seyrini koruduğu, iş gücü piyasasının sıkı, enflasyonun ise yüksek seviyelerde bulunduğu ifade edildi.

Ücret artışlarının AB ortalamasına yakınsama sürecine katkı sağladığı, ancak verimlilik artışının geride kaldığı kaydedildi. Konut kredilerindeki hızlı genişlemenin ve artan fiyatların dikkatle izlenmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Fon, mali politikanın avro geçişinden azami fayda sağlamak, hayat standartlarını sürdürülebilir şekilde yükseltmek ve makro-finansal dengesizliklerden kaçınmak için titizlikle kalibre edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu kapsamda mali disiplinin korunması, avro sürecine ilişkin risklerin yönetilmesi ve yapısal reformların hızlandırılması istendi.

2025 ve 2026’da yıllık ortalama enflasyonun yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücret ve kamu maaşlarındaki artışların yanı sıra sıkı iş gücü piyasasının iç talebi desteklediği, aynı zamanda maliyetleri yükselterek enflasyonu beslediği ifade edildi.

ARTAN GELİR VERGİSİ VURGUSU

IMF, avro kabulünün Bulgaristan’ın ekonomik görünümünü olumlu etkileyeceğini, yatırımcı güvenini artıracağını ve işlem maliyetlerini azaltacağını belirtti. Ancak güçlü iç talebin ekonomide aşırı ısınmaya yol açabileceği, hızlı kredi genişlemesi ve konut piyasasındaki risklerin finansal istikrarı tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Kısa vadede, bütçe açığının yüzde 3’ü aşmaması için mali sıkılaştırmaya gidilmesi öneriliyor. Bu kapsamda emlak vergileri ve sosyal güvenlik primlerinin artırılması, kamu maaşlarının dondurulması ve kamu harcamalarının GSYH’nin yüzde 1’i oranında azaltılması tavsiye ediliyor. Ayrıca azami sigorta eşiği ve emekli maaşı tavanının kaldırılması ile artan gelir vergisine geçilmesi gerektiği ifade edildi.

Enerji sektöründe reform çağrısı yapan IMF, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasını, enerji yoksulu hanelere hedefli destek verilmesini ve rekabetçi elektrik piyasasının geliştirilmesini önerdi.

ÜLKEDE BASKI ARTABİLİR

Emeklilik sisteminde ise yaşlanan nüfus nedeniyle sürdürülebilirliğin tehlikede olduğuna dikkat çekildi. Gelirlerin artırılması amacıyla sosyal güvenlik prim üst sınırının kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Bornhorst, Bulgaristan’ın vergi politikasının uzun vadeli kamu ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve kaynakların daha adil dağılımını sağlayabilecek şekilde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, altyapı yatırımları, savunma harcamaları ve artan sosyal taleplerin kamu hizmetleri üzerindeki baskıyı artıracağına işaret etti.