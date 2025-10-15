TBMM önünde hükümete seslendiler! Türkiye Kamu-Sen'den memur ve emekli zammı için kritik çağrı

Emekli ve memur zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Milyonların maaşına 2025'in ikinci yarısındaki enflasyona göre zam yapılacak. Temmuz, ağustos ve eylül ayı verilerine göre 3 aylık enflasyon yüzde 7,5 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7,5'lik zammı şimdiden garantiledi.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak. 3 aylık enflasyona göre memur ve memur emeklilerinin şimdiden garantilediği zam oranı yüzde 13,65. Kesin oran ise ekim, kasım ve aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak.

Milyonlarca emekli yeni yılda alacağı zammı heyecanla beklerken, Türkiye Kamu-Sen'den dikkat çeken bir çağrı geldi.

TÜRKİYE KAMU-SEN'DEN EK ZAM VE REFAH PAYI TALEBİ

Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memur ve emeklilere "ek zam ve refah payı verilmesi" talebiyle TBMM önünde toplandı. Burada bir basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bütçeden kamu çalışanlarının hak ettiği payı almak için toplandıklarını belirtti.

"BÜTÇEDE MEMUR, EMEKLİ, ALIN TERİ YOK"

TBMM'de cuma günü 2026 yılı bütçesinin görüşülmeye başlanacağını hatırlatan Kahveci, "Ama o bütçede memur, emekli, alın teri yok. Var olan rakamlar, hedeflerin ve hayallerin ardına gizlenmiş bir adaletsizliktir." ifadelerini kullandı.

"KAYBOLAN ALIM GÜCÜ TELAFİ EDİLSİN"

Kahveci, kamunun kendi alacağını koruduğu kadar memurun hakkını da koruması gerektiğini vurgulayarak, "Kamu, alacaklarına uygulayacağı oranları kamuoyuyla paylaşacak. Biz istiyoruz ki bizden alacaklarınıza uygulamış olduğunuz oranı memurlarımıza ve emeklilerimize de uygulayın. Kamu çalışanlarına ek zam verilsin. Maaşlara refah payı eklensin, kaybolan alım gücü mutlaka telafi edilsin, statü adaletsizliğine son verilsin." dedi.