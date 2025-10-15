Bu akşam televizyonda neler var? 15 Ekim TV yayın akışı belli oldu
Birçok popüler dizi ve yarışma programının yeni bölümleri yayınlanacak. Bu akşam televizyon karşısına geçecek izleyiciler ise hangi kanalda ne olacağını merak ediyor.
Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.
15 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?
Bu akşam ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Eşref Rüya, NOW'da Sahtekarlar, Show'da Eyvah Eyvah, Star'da sahipsizler, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelecek.
15 EKİM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
15 EKİM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Güller ve Günahlar
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
15 EKİM ÇARŞAMBA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Sahtekarlar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Sahtekarlar
22:30 Halef
15 EKİM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah
22:15 Kolonya Cumhuriyeti
15 EKİM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
15 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Taşacak Bu Deniz
15 EKİM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye