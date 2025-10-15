Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam televizyonda neler var? 15 Ekim TV yayın akışı belli oldu

Bu akşam televizyonda neler var? 15 Ekim TV yayın akışı belli oldu
Birçok popüler dizi ve yarışma programının yeni bölümleri yayınlanacak. Bu akşam televizyon karşısına geçecek izleyiciler ise hangi kanalda ne olacağını merak ediyor.

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları büyük bir ilgiyle takip ediliyor.  Bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

15 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Eşref Rüya, NOW'da Sahtekarlar, Show'da Eyvah Eyvah, Star'da sahipsizler, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelecek.

15 EKİM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Can Borcu 

15 EKİM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güller ve Günahlar 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:30 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Eşref Rüya 

15 EKİM ÇARŞAMBA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Sahtekarlar 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Sahtekarlar 

22:30 Halef 

15 EKİM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Eyvah Eyvah 

22:15 Kolonya Cumhuriyeti 

15 EKİM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Sahipsizler 

15 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Taşacak Bu Deniz 

15 EKİM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

12:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye

 

