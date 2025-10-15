Bu akşam televizyonda neler var? 15 Ekim TV yayın akışı belli oldu

Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 ve diğer kanalların yayın akışları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam hangi yapımların yayınlanacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor.

15 EKİM BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR?

Bu akşam ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Eşref Rüya, NOW'da Sahtekarlar, Show'da Eyvah Eyvah, Star'da sahipsizler, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve TV8'de MasterChef'in yeni bölümü ekrana gelecek.

15 EKİM ÇARŞAMBA ATV YAYIN AKIŞI

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

15 EKİM ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Güller ve Günahlar

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

15 EKİM ÇARŞAMBA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Sahtekarlar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Sahtekarlar

22:30 Halef

15 EKİM ÇARŞAMBA SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Eyvah Eyvah

22:15 Kolonya Cumhuriyeti

15 EKİM ÇARŞAMBA STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

15 EKİM ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Taşacak Bu Deniz

15 EKİM ÇARŞAMBA TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

12:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye