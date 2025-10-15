Trump'ı İsrail Meclisi'nde 'Filistin'i tanıyın' pankartıyla protesto eden Ofer Cassif konuştu: İkiyüzlülüğe sessiz kalamazdım

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Meclisi'nde konuşurken muhalif milletvekilleri Trump'ı protesto etmiş, ellerinde "Filistin'i tanıyın" yazısı tutmuşlardı. O isimlerden biri olan Ofer Cassif, yaşananları anlattı.

CNN Türk'e konuşan Ofer Cassif, yaptığı eylemin bir zorunluluk olduğunu söylerken hem ABD Başkanını hem de Netanyahu'yu ikiyüzlü olmakla suçladı ve gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

"Böyle bir tören, ne diyeyim oldukça iğrençti. İki kişilik ve iki megalomanyak suçlu, Netanyahu ve Trump’ın arasında yapılan o iğrenç flört ve ikiyüzlülük gösterisi gerçekten rahatsız ediciydi. Bu korkunç olaya karşı protesto etmek bir zorunluluktu. Ve biz de bunu yaptık.

"BİZ KONUŞMADIK BİLE SADECE KAĞITLARI TUTTUK"

Biz müdahale etmedik, bağırmadık, hatta konuşmadık bile. Sadece o kağıtları tuttuk. Ve kağıtların içeriği de bir zorunluluktu. İki sebepten dolayı. İlk olarak, son 2 yıl içinde Gazze’de bir soykırım yapıldığını unutmayalım. Ve bu soykırım ve vahşetlerden Netanyahu ve hükümeti sorumlu olsa da unutmayalım ki bu Amerikan yönetimlerinin desteğiyle yapıldı.

Önce Biden sonra da Trump tarafından. Trump’ın birdenbire bir kurtarıcı gibi gösterilmesini oldukça garip, hatta grotesk buluyorum. Ve son 7 aydır, marttan itibaren aslında Trump, İsrail’in anlaşmayı ihlal etmesinin ardından İsrail’i destekledi ve soykırımı durdurabilecek ve İsrailli rehineleri serbest bırakabilecek bir fırsatı yok saydı.

"TRUMP SUÇ ORTAĞIDIR"

O, bu vahşetlerin, İsrailli rehinelerin kurban edilmesinin de parçasıdır, suç ortağıdır, bir kahraman değil. Bunun ötesinde “Filistin’i tanıyın” mesajı geleceğe dair bir mesajdır.

Bu mesaj, Mısır’daki Şarm El-Şeyh zirvesi öncesinde çok önemliydi. Çünkü o zirvede bir Filistin devleti ve iki devletli çözümden hiç bahsedilmedi. Ve bu açıkça, bu topraklardaki iki halk için barış adına bir mesajdır. Çünkü yıllardır, 1967 işgalinden beri şunu söylüyoruz: Tek çözüm askeri bir çözüm değildir, tek çözüm Filistinlilerin bu korkunç, ölümcül işgal ve baskıdan kurtarılacağı bir siyasi çözümdür. İşte mesaj buydu.

"FİLİSTİN'DEKİ ETNİK TEMİZLİK TANINMALI"

Meclis'te Ilan Pappe'den “Filistin'in etnik temizliği” kitabını okuması da sorulan Cassif, bunu ise şu sözlerle açıkladı:

"Mesaj oldukça açık. Geçmişin suçlarını tanımadan barışa doğru ilerlememiz mümkün değil. Ve işte bu da bunun bir parçası. Bu bana, George Orwell’in 1984 adlı ünlü kitabında söylediği şeyi hatırlatıyor. Orada, “Şu anı kontrol edenler, geçmişi de kontrol ederler. Ve geçmişi kontrol edenler, geleceği kontrol ederler,” demişti. Ve artık bu, Orwell’in alıntısı değil, benim sözüm.

İki halk için, nehir ile deniz arasında ve ötesinde yaşayan herkes için daha iyi bir gelecek inşa edebilmek adına, önce geçmişi tanımamız gerekiyor. Geçmişle yüzleşmeli ve onu kabullenmeli sonra da Filistinliler ve İsrailliler için barış ve adalet dolu bir geleceğe doğru ilerlemeliyiz. Filistin’in etnik temizliklerinin tanınması gerekiyor, ki bunun sorumluluğu Siyonist hareket ve sonrasında İsrail Devleti’ne aittir. Bu bir zorunluluk. Bu, uzlaşının ve adaletin bir parçası. Aynı zamanda hepimiz için daha iyi bir gelecek, iyi bir gelecek için de gereklidir"

Trump'ın Netanyahu'ya dizdiği övgüler hakkında "Bu megalomanların birbirlerini pohpohluyor olmalarına şaşırmamalı" deyip ikiliyi psikopat ve siyasi diktatör olarak tanımladı.

Savaşın gerçekte bitip bitmediği de sorulan İsrailli vekil bunun bir savaş değil soykırım olduğunu söyleyip "Ben hep şunu söylüyorum; Bir savaş, çatışma, vs. Adalet sağlanana kadar bitmiş sayılmaz. Eğer Trump ya da başkası, barışın kuvvetle ve zorla sağlanabileceğini düşünüyorlarsa ve herhangi birini zorlayarak barışın sağlanabileceğini düşünüyorlarsa, barışın adalet olmadan sağlanabileceğini düşünüyorsa, bu doğru değildir" dedi.