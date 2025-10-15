360 yıllık sır ifşa oldu! 'İnci Küpeli Kız'ın kimliği sonunda ortaya çıktı

Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in 1665 tarihli ünlü eseri “İnci Küpeli Kız”, 360 yıl sonra yeniden gündemde.

Sanat tarihçisi Andrew Graham-Dixon, sanat dünyasının en uzun süredir çözülemeyen gizemlerinden birini çözdüğünü iddia etti.

Graham-Dixon’a göre, Hollandalı ressam Johannes Vermeer’in 1665 tarihli “İnci Küpeli Kız” tablosundaki model, sanatçının patronunun küçük kızı Magdalena van Ruijven olabilir.

PATRONUN KIZI MAGDALENA MI?

Graham-Dixon, yeni kitabı “Vermeer: A Life Lost and Found” yayınlanmadan önce The Times of London gazetesine yaptığı açıklamada, tabloda resmedilen genç kızın Vermeer’in patronunun 10 yaşındaki kızı Magdalena van Ruijven olduğu bilgisini paylaştı.

Vermeer’in, Hollanda’nın Delft kentinde yaşayan Remonstrant mezhebine mensup Pieter Claeszoon van Ruijven ve eşi Maria de Knuijt için çalışmıştı.

Sanat tarihçisi, bu aileyle yakın ilişki içinde olan Vermeer’in model olarak küçük kızları Magdalena’yı seçmiş olabileceğini söyledi.

“MARY MAGDALENE GİBİ GİYDİRİLMİŞTİ”

Graham-Dixon’a göre tabloda yer alan kız, Hristiyanlıkta İsa’nın sadık takipçisi olarak bilinen Mary Magdalene’i çağrıştıran bir şekilde resmedildi.

Sanatçı, Remonstrant inancına göre yaşamını şekillendiren aileden ve çevresinden ilham almış olabilir.

“O (Magdalena), 1667 sonbaharında 12 yaşındaydı. Ebeveynleri gibi Collegiant mezhebine katıldığını varsayarsak, o yaşta inancını resmileştirmiş olmalıydı” ifadelerini kullanan Graham-Dixon, tabloyu hem dini hem de ailevi bir sembol olarak yorumladı.

SANAT DÜNYASI İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak herkes aynı görüşte değil. “Muse: Uncovering the Hidden Figures Behind Art History’s Masterpieces” kitabının yazarı Ruth Millington, tablonun gerçek bir portre değil, sanatçının hayal gücünden doğan bir “tronie” yani hayali karakter çalışmasıydı.

BBC’ye göre Vermeer, çağdaşlarından farklı olarak eserlerinde anlamı doğrudan sunmayan, izleyiciyi düşünmeye yönlendiren bir sanatçıydı.

SANAT TARİHİNİN EN BÜYÜK GİZEMLERİNDEN BİRİ

1665’te Hollanda’nın Delft kentinde yapılan “İnci Küpeli Kız”, Vermeer’in en tanınan eseri olarak kabul edildi.

Scarlett Johansson’un başrolünde oynadığı 2003 yapımı filme de ilham veren tablo, yüzyıllar sonra bile sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.