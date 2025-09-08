İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş...
8 Eylül Pazartesi günü İZSU tarafından yapılan paylaşımla beraber İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre, oluşan arızasının onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi gerçekleşecektir.
"8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ilişkin planlı kesinti listesini paylaştı. İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, HANGİ SAATTE GELECEK?
8 Eylül 2025 Pazartesi günü Bergama, Bornova, Karabağlar ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Sular Bergama'da 03:45'te, Bornova'da ise bazı mahallerde 10:25, 12:20 ve 12:10'da gelecektir.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Zafer
|08.09.2025 saat 00:45 ile 03:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanıma bağlı olarak basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır
|BORNOVA
|İnönü
|08.09.2025 saat 09:25 ile 10:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|810 sokak ıcınde bulunan bransman arzası nedı ile bolge vanası kapalıdır
|BORNOVA
|Altındağ, Merkez
|08.09.2025 saat 09:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|4580 Sokak NO. 21 önü için.
|BORNOVA
|Gazi Osman Paşa, Tuna
|08.09.2025 saat 09:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|5425 Sokak içi için.
KARABAĞLAR'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
Karabağlar'ın Basın sitesi, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Vatan mahallerinde bugün 09:04 ilâ 11:05 arası su kesintisi gerçekleşecektir.
|KARABAĞLAR
|Basın sitesi, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Vatan
|08.09.2025 saat 09:05 ile 11:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|Faruk akar karasu cad no. 27 önü için
ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|ÖDEMİŞ
|Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Seyrekli
|08.09.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GDZ Edaş bakım onarım çalışması nedeniyle Seyrekli, Kayaköy (alabaş mevki), Karadoğan (dikilitaş mevki) ve Karakova Mahallesi'nde su kesintisi yaşanılabilir.
