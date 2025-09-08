İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş...

"8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ilişkin planlı kesinti listesini paylaştı. İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, HANGİ SAATTE GELECEK?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü Bergama, Bornova, Karabağlar ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Sular Bergama'da 03:45'te, Bornova'da ise bazı mahallerde 10:25, 12:20 ve 12:10'da gelecektir.

KARABAĞLAR'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Karabağlar'ın Basın sitesi, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Vatan mahallerinde bugün 09:04 ilâ 11:05 arası su kesintisi gerçekleşecektir.

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ SORGULAMA