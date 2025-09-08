Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş...

İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş...

- Güncelleme:
8 Eylül Pazartesi günü İZSU tarafından yapılan paylaşımla beraber İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Buna göre, oluşan arızasının onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi gerçekleşecektir.

"8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İZSU bugüne ilişkin planlı kesinti listesini paylaştı. İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...

İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş... - 1. Resim

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, HANGİ SAATTE GELECEK?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü Bergama, Bornova, Karabağlar ve Ödemiş ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Sular Bergama'da 03:45'te, Bornova'da ise bazı mahallerde 10:25, 12:20 ve 12:10'da gelecektir.

KARABAĞLAR'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Karabağlar'ın Basın sitesi, Refet Bele, Tahsin Yazıcı, Vatan mahallerinde bugün 09:04 ilâ 11:05 arası su kesintisi gerçekleşecektir.

İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş... - 2. Resim

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İZSU su kesintisi sorgulama! 8 Eylül İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Bornova, Bergama, Karabağlar, Ödemiş... - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
