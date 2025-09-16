Altının gözü yine zirvede! Ticaret savaşları rotayı çizecek

CEMAL EMRE KURT - Güvenli liman olarak kabul edilen altın, son dönemde yatırımcısını sevindiren yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda ons altın 3.650 doları geçerek tarihî seviyeleri test ederken, iç piyasada gram altın 4.850 liraya, çeyrek altın ise 8 bin liraya ulaştı.

Ekonomist Abdulkadir Develi, altının bu yıl yüzde 40’tan fazla değer kazandığını ve yükselişini dört haftadır sürdürdüğünü söyledi. Develi, "Bu artışın temel sebebi merkez bankalarının toplu altın alımları. Diğer taraftan ticaret savaşlarının getirmiş olduğu belirsizlikler, jeopolitik ısınmalar, bunların hepsi altındaki yükselişi bu noktada dengeliyor. Önümüzdeki süreçte özellikle ABD ve Çin tarafının görüşmeleri bu noktada oldukça önemli" dedi.

"Eğer ticaret savaşlarında müzakerelerde ilerleme kaydederler ise, altını bu noktadan aşağı doğru getirebilir" diyen Develi, "Fakat bunun dışında bütün etkenler şu anda altının yükselmesini destekliyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, Merkez Bankasının alımlarının artması altını bu noktada desteklemeye devam edecek gibi duruyor. Çok yüksek düzeyde tahminlerde bulunan kuruluşlar var. Hatta Goldman Sachs ‘Ons altın 5 bin dolara kadar çıkabilir’ diyor, şu anda 3.635 bile aslında yüksek bir düzey. ABD-Çin arasında gerilim azalırsa, hem güvenlik hem de ekonomik savaşlar düzeyindeki gerilim azalırsa, altın şu anki pozisyonu koruyacaktır. Bir miktar aşağı doğru düzeltme gerekir, fakat yıl boyunca yatay pozitif bir artış olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2026'DA DA YÜZ GÜLDÜRECEK

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş de orta ve uzun vadeli olarak altının yükselişini sürdürmesini beklediğini belirtti. Memiş, henüz altın alımı yapmamış vatandaşların ons altında 3.500, gram altında 4.800 seviyelerini takip etmesi gerektiğini belirterek, “Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Gram altın tarafında 5 bin lira seviyesinin kapısı çalındı. 5 bin lira ve üzerindeki rakamlar artık yılsonu hedefte sürpriz olarak algılanmamalı. Ons altın tarafında 3.650 seviyesinin ardından ikinci direnç seviyesi 3.750 dolar seviyesini takip etmek mümkün. Buraları takip edeceğiz ama genel olarak 2026 yılına odaklandık. 2026’da gram altın tarafında 6 bin, 6.350 lira seviyesine kadar yükseliş bekliyorum. Ons tarafında ise 4 bin, 4.250 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi beklediğimi söyleyebilirim. Hem ons hem de gram altın 2026’da da yatırımcısının yüzünü güldürecektir” diye konuştu.

Vatandaşlara sahte altın konusunda da uyarıda bulunan Memiş, şöyle konuştu: