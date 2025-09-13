Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntüleri paylaşılmıştı! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

SALONDAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına dün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlanmıştı.

Duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayınlandığının tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ses veya görüntülerin kayda alınması suçu" kapsamında şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.