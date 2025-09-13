Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntüleri paylaşılmıştı! Soruşturma başlatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadaki görüntüleri paylaşılmıştı! Soruşturma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu&#039;nun duruşmadaki görüntüleri paylaşılmıştı! Soruşturma başlatıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ekrem İmamoğlu dün sahte diploma soruşturması duruşmasında savunma yaptı. İmamoğlu'nun 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında görüntü çekerek paylaşan şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

SALONDAN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına dün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlanmıştı.

Duruşma salonu içerisinden bir takım şahısların görüntü kaydı aldığı ve görüntülerin sosyal medya sitelerinde yayınlandığının tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "ses veya görüntülerin kayda alınması suçu" kapsamında şahıslara yönelik re'sen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

