Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye geçti. Gürzel'in rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Söz alan Gürzel, "Kucaklamanız için teşekkür ederim. Bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak." dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk operasyonunda tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Özlem Gürzel, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmişti. Gürzel sert ifadeler kullanırken CHP'li meclis üyeleri de partiden ayrıldıklarını duyurmuştu. 

BİR BELEDİYE DAHA AK PARTİ'DE!

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı gerçekleştirildi. Bu programa Gürzel de katıldı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı - 1. Resim

ERDOĞAN BU SÖZLERLE DUYURDU

Erdoğan, Gürzel'in AK Parti'ye katıldığını duyurarak "Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde 9 yeni isim partimize katıldı. Bugün Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in ve belediye meclis üyemizin AK Parti ailesine katılmasının sevincini yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı - 2. Resim

GÜRZEL: BENİ KUCAKLADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Rozeti takılan Gürzel ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Artık yeni ailem! Beni kucakladığınız için teşekkür ederim. Bundan sonra hizmette inşallah sınırımız olmayacak."

 

