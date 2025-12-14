Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’da meydana gelen saldırıyı kınadı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin terör ve şiddetin her türlüsüne karşı olduğu vurgulandı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Avustralya’nın Sidney şehrindeki Hanuka kutlamaları sırasında bugün (14 Aralık) gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Avustralya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye olarak, terörün her türü ve tezahürüne karşı ilkeli duruşumuzu ve bu küresel tehditle mücadelede iş birliğine bağlılığımızı yineliyoruz.

