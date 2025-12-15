Konya'da aralarında husumet olan iki grup karşılaştıkları kafeyi savaş alanına çevirdi. Bıçak ve silahların konuştuğu olayda 2 kişi yaralandı.

Olay Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşandı. Bir kafede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu C.E. (31) bıçakla, M.U. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da husumet kanlı çatışmaya döndü! 2 yaralı var

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılardan M.U. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, C.E. ise Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olaya karışan şahısları yakalarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

