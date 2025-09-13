Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programında açıklamalarda bulunuyor.

"HAMDİ KARDEŞİMİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Sözlerine hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ı anarak başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Rabbim birlikteliğimizi, bu dayanışmamız baki kılsın. Bugün vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğim yol arkadaşım Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar bizlere çok kıymetli katkılar yaptı. Hamdi kardeşimi asla unutmayacağız, ailesine yakınlarına çalışma arkadaşlarımıza baş sağlığı diliyorum.

Kıymetli yol arkadaşlarım. Öncelikle şu hususu tekrar ifade etmek istiyorum. Bizler ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş dava hareketiyiz. 86 milyonun kaderini kendi kaderimiz gören bir siyasi kadroyuz. Her birimiz hangi mukaddes ideallere talip olduğumuzun idrakindeyiz. 24 yıl boyunca milletimizin menfaatlerini şahsi çıkarlarımızın önünde tuttuk. Bugüne kadar nice engelle karşılaştık, nice badireler atlattık, nice imtihan günlerinden geçtik.

Milletimizle birlikte büyüdük, milletimizle birlikte Türkiye'yi büyüttük.

24 yıldır bir umutla AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini bekleyenler oldu ama her defasında AK Parti değil kendileri yoruldu, zayıfladı, oyun dışında kaldı. Siyaset sahnesinden silinmemizi umarak bize ömür biçenler çıktı. Onlar da tarih olup gittiler. Biz ise her sabah dünden daha taze bir umutla güneşi selamlıyoruz.

Bu can bu tende olduğu müddetçe, heyecanımızdan, coşkumuzdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin yeni ufuklara yelken açtığı dönemde fikirlerimizi, heyecanlarımızı birleştirmemiz gerektiğinin farkındayız.

AK Parti millete hizmet yolunda kurulmuş bir okuldur. Bu okulun müfredatını doğrudan milletimiz belirlemiştir.

9 YENİ İSİM PARTİMİZE KATILDI

Bir taraftan teşkilat mensuplarımızı bilgi beceri tecrübe ve birlikte çalışma kültürü noktasında geliştirirken diğer taraftan da yeni yüzler ve isimlerle kadrolarımızı takviye ediyoruz. Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor daha da genişletiyoruz. Partimizin 24'üncü kuruluş yıldönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Önceki gün MKYK toplantımızda Konya Seydişehir ile Emirgazi belediye başkanlarımıza rozetlerini taktık. Bugün de Beykoz Belediye Başkan Vekili ve belediye meclis üyemizin AK Parti'ye katılmasının sevincini yaşıyoruz.

Kendilerine aile meclisimize hoşgeldiniz diyor, Beykoz'a hizmet yolunda üstün başarılar diliyorum.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım. AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu uğurda şimdiye kadar ezberleri bozuk, aşılmaz denen nice engeli alnımızın akıyla aşmayı başardık. Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek kimi zaman sadece elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyduk.

Şunu herkes bilsin ve anlasın. On yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopası ile dizayn etmeye alışanlar açık söylüyorum bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar, Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken böl-parçala-yönet oyununu tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz.

Bölgemizin geleceğinde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur, inşallah olmayacaktır. Bizim hem kardeşliğimiz hem de tecrübemiz her türlü oyunu bozacak kudrete sahiptir. Türkler, kürtler, araplar olarak nasıl bin yıldır yan yana yaşıyorsak yine bir ve beraber olmaya, aynı gözyaşının ve gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bundan zerre kadar şüphe duymuyorum.