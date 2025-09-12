Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar&#039;a gidiyor
Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere 14-15 Eylül'de Katar'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a resmi ziyarette bulunacak.

Ziyaretin tarihi ise 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi olarak bildirildi. Erdoğan, burada İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'ne katılacak.

GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU AÇMIŞTI

Erdoğan hafta başında da İsrail'in Katar'daki Hamas üyelerine yönelik düzenlediği saldırı sonrasında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmede İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve buna karşı atılacak ortak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtti. İki lider Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

