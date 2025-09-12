MHP lideri Bahçeli'den sosyal medya çıkışı: Bana kalsa yarım saat içinde kapatırım
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyanın kökünün kazınması gerektiğini söyledi. Bahçeli, "Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım." ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye sürecinin başlamasında öncü olan ve yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son çıkışıyla yine çok konuşulacak.
Her fırsatta sanal alemden rahatsızlığını dile getiren Bahçeli, son olarak sosyal medyanın kökünün kazınması gerektiğini söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre MHP lideri Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"YARIM SAATTE SOSYAL MEDYANIN HEPSİNİ KAPATIRIM"
"Sosyal medyanın kökü kazınmalı. Hem aile yapımız hem toplumsal barışımız hem de dayanışmamız ve yeni neslimizin sağlıklı yetişmesi açısından dikkatli olunması gerekiyor. Bana kalsa yarım saatin içinde sosyal medyanın hepsini kapatırım."
