Fenerbahçe, Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un eşinin babasının vefatı nedeniyle Anadolu Efes maçında takımının başında olamayacağını duyurdu.

Fenerbahçe Beko'da Başantrenör Sarunas Jasikevicius, eşinin babasının vefatı nedeniyle bu akşam oynanacak Anadolu Efes maçında takımının başında olamayacak.

FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius’un eşi Anna Jasikevicius’un kıymetli babası Spyros Doukas vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, Jasikevicius ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başantrenörümüz, ailesiyle birlikte cenazeye katıldığı için bu akşamki Anadolu Efes karşılaşmasında takımımızın başında yer alamayacaktır." denildi.

SARI LACİVERTLİLER, A. EFES'İ AĞIRLAYACAK

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Anadolu Efes’i konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda bugün oynanacak mücadele 20.30’da başlayacak ve beIN Sports’tan canlı yayınlanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası