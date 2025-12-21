Eskişehir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Eşyalarını kurtaran 25 yolcu ise son anda tahliye edildi.

Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi Mülk Mahallesi mevkiinde Ankara-İzmir seferini yapan ve içerisinde 25 yolcunun yanı sıra 2 şoför ile 1 muavinin bulunduğu yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, yolcular eşyalarını kurtararak otobüsten son anda tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı ile jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOBÜS KULLANILAMAZ HALDE

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında şans eseri yaralanan olmazken, alevlere teslim olan otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

