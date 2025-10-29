CHP’de ‘dokunulmazlık zırhlı’ PM! Soruşturmalara karşı milletvekilleri ağırlıklı olacak

BERAT TEMİZ ANKARA - 39. Olağan Kurultayı’nı 29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek olan CHP’de hem kurultay hazırlıkları hem de Parti Meclisi (PM) için koltuk yarışı başladı.

Önümüzdeki dönemde CHP’nin siyasetinin daha da sertleştirileceğini ifade eden parti kurmayları, PM üyelerini muhtemel soruşturmalardan korumak ve dokunulmazlık zırhından yararlanmasını sağlamak için milletvekili ağırlıklı bir PM oluşturulacağını belirtti.

Mevcutta 60 PM üyesinden 20’si milletvekili. Bu sayının en az 30-35’e çıkarılacağı konuşuluyor. Bunun yanı sıra aktif siyasette yer almayan bazı akademisyenlerin de Özel’in listesinde olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, ‘Gölge Kabine’ sisteminin de Merkez Yönetim Kurulundan ayrılacak ve formatı değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden kurulacak.

Öte yandan CHP, parti tüzüğünde değişikliğe giderek, gençlik kotası için uygulanan 25 yaş sınırını 30’a çıkarmayı planlıyor.