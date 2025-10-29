Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP’de ‘dokunulmazlık zırhlı’ PM! Soruşturmalara karşı milletvekilleri ağırlıklı olacak

CHP’de ‘dokunulmazlık zırhlı’ PM! Soruşturmalara karşı milletvekilleri ağırlıklı olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP’de ‘dokunulmazlık zırhlı’ PM! Soruşturmalara karşı milletvekilleri ağırlıklı olacak
CHP, PM, Dokunulmazlık, Rüşvet, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rüşvet ve casusluk soruşturmasına karşı sert siyaset benimseyen Özel, PM’yi vekillerle doldurup dokunulmazlık zırhı giydirecek.

BERAT TEMİZ ANKARA - 39. Olağan Kurultayı’nı 29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştirecek olan CHP’de hem kurultay hazırlıkları hem de Parti Meclisi (PM) için koltuk yarışı başladı.

Önümüzdeki dönemde CHP’nin siyasetinin daha da sertleştirileceğini ifade eden parti kurmayları, PM üyelerini muhtemel soruşturmalardan korumak ve dokunulmazlık zırhından yararlanmasını sağlamak için milletvekili ağırlıklı bir PM oluşturulacağını belirtti.

Mevcutta 60 PM üyesinden 20’si milletvekili. Bu sayının en az 30-35’e çıkarılacağı konuşuluyor. Bunun yanı sıra aktif siyasette yer almayan bazı akademisyenlerin de Özel’in listesinde olacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, ‘Gölge Kabine’ sisteminin de Merkez Yönetim Kurulundan ayrılacak ve formatı değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi üzerinden kurulacak.

Öte yandan CHP, parti tüzüğünde değişikliğe giderek, gençlik kotası için uygulanan 25 yaş sınırını 30’a çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Iğdır'da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldüİstanbul'da polisten kaçan araç tıra çarptı! Ölü ve yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savunma sanayinde Altay gururu! Erdoğan: Takip eden değil takip edilen olduk - Gündem"Takip eden değil takip edilen olduk"AK Parti'den Cumhuriyet’in 102. yılına özel video: Atatürk’le başladı, Erdoğan’la tamamlandı! "Mirasa sahip çıkan biziz" - GündemAK Parti'den Cumhuriyet’in 102. yılına özel videoKaradağ'ın vize kararı sonrası Pegasus'tan açıklama - GündemKaradağ'ın vize kararı sonrası Pegasus'tan açıklamaBursa’nın barajlarında 'dakikalık umut'... Dolduğu gibi boşalıyor - GündemBursa’nın barajlarında 'dakikalık umut'Yeni kırık hat kabusu! Sındırgı sallanmaya devam edecek - GündemYeni kırık hat kabusu!Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki! Tel Aviv'den ateşkes provokasyonu - GündemTürkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına sert tepki!
Sonraki Haber Yükleniyor...