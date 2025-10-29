Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eurofighter'lar stratejik dengeleri değiştirecek! Türkiye'nin savunmasında yerlerini alacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin hava kuvvetleri modernizasyonu kapsamında 44 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için imzalar atılırken, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez ABD menşeli dışında savaş uçağını envanterine almış olacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Avrupa’nın en güncel savaş uçağı olan 4,5 nesil Eurofighter Typhoon’lar, Türk Hava Kuvvetlerine yeni kabiliyetler kazandıracak ve Türkiye’nin 2060’a uzanan hava savunma vizyonunun merkezinde yer alacak. Bölgede stratejik dengeleri de değiştirecek olan Eurofighter’ların TSK envanterine girmesiyle, Türkiye’nin caydırıcılığı önemli ölçüde artacak. Radar, görev bilgisayarı ve mühimmat çeşitliliği sayesinde Türk Hava Kuvvetlerinin çok rollü (multi-role) kabiliyetinin yeni bir seviyeye taşınması hedefleniyor.

F-16 İLE KAAN'A KÖPRÜ

Eurofighter’ların Türk hava savunmasına kazanımlarını gazetemize değerlendiren Savunma Uzmanı Turan Oğuz, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine uzun bir süredir bir uçak girmediğine dikkat çekerek, Türkiye’nin bölgesindeki tehditlerin arttığını söyledi. Türkiye’nin artık yurt dışında da üsler kurduğunu hatırlatan Oğuz “Eurofighter’lar bize uzun menzilli hava savunma füzesi, hava-hava füzesi kullanımı kabiliyetini kazandıracak. Özellikle 5 nesil savaş uçağımız olan KAAN’a geçişte pilotlarımıza büyük yetenek kazandıracak. Eurofighter’lar F-16 ile KAAN arasında köprü görevi görecek. Bu uçaklardan elde edeceğimiz geri dönüşler mutlaka KAAN’a entegre edilecektir” dedi.

İSRAİL VE YUNAN ENDİŞELİ

Türkiye’nin Eurofighter hamlesi, başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere dünya basınında geniş yankı buldu. İsrail gazetelerinden Maariv, Ankara’da imzalanan anlaşmaya ilişkin “Türkiye’nin, güç dengesini değiştirecek muazzam anlaşması”, The Renewal ise “İsrail’i endişelendiren anlaşma” başlığını kullandı. Yedioth Ahronot de gelişmeyi “kritik bir adım” olarak duyurdu.

Anlaşmayla ilgili geniş bir analiz yazısı yayımlayan Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini ise “Türkiye, Eurofighter savaş uçaklarıyla hava filosunu güçlendirmeyi hedefliyor, İngiltere’nin bu adımı Yunanistan karşıtı bir hamle” değerlendirmesinde bulundu.

