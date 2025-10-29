Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Iğdır'da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldü

Iğdır'da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Iğdır&#039;da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldü
Iğdır, İş Kazası, Asansör, Ölüm, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Iğdır’da inşaattaki asansör boşluğuna düşen Azerbaycan uyruklu iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Babak N. ile Sananı F., asansör boşluğuna düştü. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Tedavi altına alınan işçilerden Babak N., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Sananı F.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Eurofighter’lar stratejik dengeleri değiştirecek! Türkiye’nin savunmasında yerlerini alacaklar
