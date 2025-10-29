Iğdır'da feci iş kazası! İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçilerden biri öldü
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Iğdır’da inşaattaki asansör boşluğuna düşen Azerbaycan uyruklu iki işçiden biri hayatını kaybetti.
Topçular Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Babak N. ile Sananı F., asansör boşluğuna düştü. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bulundukları yerden çıkarılan işçiler, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Tedavi altına alınan işçilerden Babak N., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Sananı F.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
