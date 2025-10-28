Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Emekli polis olan taksi şoförünü darp etti! Havaya ateş ederek kendini kurtardı

Emekli polis olan taksi şoförünü darp etti! Havaya ateş ederek kendini kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Emekli polis olan taksi şoförünü darp etti! Havaya ateş ederek kendini kurtardı
3. Sayfa Haberleri

İzmir'de taksiye binen şahıs emekli polis olan taksi şoförünü darp etti. Taksi şoförü kendisine tokat ve yumruk atan şahsı havaya ateş ederek uzaklaştırdı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen taksi sürücüsünün saldırgan tarafından darp edildi. Saldırganı ateş ederek uzaklaştırdığı öğrenilen taksi sürücüsüne saldırı anı kamera tarafından görüntülendi.

Emekli polis olan taksi şoförünü darp etti! Havaya ateş ederek kendini kurtardı - 1. Resim

Olay, 27 Ekim günü saat 23.35 sıralarında Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen taksi şoförü Ü.Ü. (53) seyir halindeyken, H.H. (22) isimli şahıs durdurduğu araca bindi.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından H.H., sürücüye tokat ve yumruk attı.

Emekli polis olan taksi şoförünü darp etti! Havaya ateş ederek kendini kurtardı - 2. Resim

HAVAYA ATEŞ EDEREK UZAKLAŞTIRDI 

Saldırganı ikna etmek için çabalayan taksi sürücüsü aracından indi. Bu esnada peşinden gelen H.H.'yi uzaklaştırmak isteyen Ü.Ü.'nün tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdığı, saldırganın ise taksiye zarar verdiği öğrenildi.

Saldırı anı taksinin araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Kavgayı ayırmaya çalışan A.D. (37) isimli şahsın da olaya karıştığı tespit edildi.

Emekli polis olan taksi şoförünü darp etti! Havaya ateş ederek kendini kurtardı - 3. Resim

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

