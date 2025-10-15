İzmir’deki kooperatif ve İzbeton yolsuzluğunda para nerede?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Temmuz 2025’te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklanmıştı.
Eski Başkan Tunç Soyer ve diğer sanıklar tutukluluğunun 105. gününde hâkim karşısına çıktılar. Malum projeler gecikti ve evler ortada yok. Kooperatife girip para verenler evlerini alamadılar. Peki ev yoksa para nerede?..
Son Mühür sitesinin yazdığına göre Tunç Soyer iki gün önce mahkemede projelerdeki gecikmelerin dolandırıcılık olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi ve şöyle devam etti: “Görev süremde teslim tarihi geçmiş hiçbir inşaat yoktu. Temmuz 2024’te inşaatların durdurulması gecikmenin asıl nedenidir. Türkiye’de maliyet artışları yüzünden inşaatların uzaması hayatın olağan akışına dönüşmüştür. Buna rağmen, hiçbir kurum yöneticisi bu gerekçeyle dolandırıcılıkla suçlanmamıştır.”
Yani geçen sene inşaatlar sürse herkes evini alacakmış. Peki projeler neden durdu? Evler neden yapılamıyor? Kimse bunun cevabını veremiyor. Paralar nerede o da belli değil!..
Bu arada duruşma sırasında Örnekköy 4. Etap mağdurlarından Hakan Öztürk ile Tunç Soyer’in avukatı Murat Aydın arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Avukat Aydın’ın sorularını cevaplayan Öztürk, “Biz burada bir avuç insanız, karşımızda avukat orduları var” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine söz alan Av. Murat Aydın, “Biz avukat orduları değiliz. Karşımızda bir kişi dahi olsa hak, haktır. Ben burada müdafilik görevimi yapıyorum. Mağdurdan yorum yapmasını değil, sorularıma cevap vermesini rica ettim” demiş.
Aydın ayrıca, aidat artışlarına ilişkin tartışmalara değinerek, “Aidatların 10 katına çıkması kararı genel kurulda alınmıştır. Kendisinin de söylediği gibi, o toplantıda oy kullandığını ifade etti” şeklinde konuştu.
Mağdur Hakan Öztürk ise, “Kooperatifçiliğe inandığım için bu kooperatife girdim, hâlâ aynı inanca sahibim. Kimseden davacı değilim” açıklamasını yaptı.
Duruşmada ifade veren bir diğer mağdur, İş İnsanları Örnekköy Yapı Kooperatifi üyesi Başak Özcan, yaşadığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı: “Mayıs ayında öğrendik ki, bize yeni bir ödeme tablosu çıkarılmış. Aylık ödeme 10 bin 100 lirayken 100 bine çıkarıldı. Temmuzda ise inşaatların durduğunu öğrendik. Bize sürekli ‘ödemeleri yapın, sorun yok’ dediler ama biz buna güvenemedik. Zaten mahkeme süreci başladı, bu ödemeleri yapacak gücümüz yok.”
Özcan, aidat artışı kararına ilişkin soruya cevap verirken, “Aidat artışı kararını baskı altında almak zorunda kaldık. O dönemde sürecin nasıl ilerleyeceğini bilmiyorduk. Genel kurulda üzerimizde baskı vardı” dedi.
Sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güvenerek bu işe girdim. Şimdi neye güveneyim? Kripto para ile dolandırılmayı tercih ederdim. Tunç Bey’e güvendim, Kemal Kılıçdaroğlu açılışa geldi. Bugün mağdurum, üzerime düşeni yaptım ama hâlâ önümü göremiyorum. ‘5 milyon daha verin’ denilen bir protokolle karşı karşıyayım...”
Mahkeme sonunda CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ev hapsiyle tahliye edildi.
CHP’liler hâlâ toplanan paraya ne olduğunu anlatamıyor. Sahi bu projeler neden yarım kaldı? Bize biri bunu anlatabilir mi?
