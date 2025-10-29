Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sınır kapısında acı son: Emekli polis tırında ölü bulundu

Sınır kapısında acı son: Emekli polis tırında ölü bulundu

Sınır kapısında acı son: Emekli polis tırında ölü bulundu
Kapıkule Sınır Kapısı’nda park halindeki tırında hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, yapılan incelemede yaşamını yitirmiş olarak bulundu

İstanbul'dan aldığı yükü Bulgaristan'a taşmak üzere yola çıkan 57 yaşındaki emekli özel harekat polisi Osman Yeşilsancak, Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırını park etti.

Akşam saatlerinde Yeşilsancak'ın uzun süre hareket etmediğini fark eden diğer tır şoförlerinin durumu gümrük sahasında görevli personele haber verdi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede Yeşilsancak'ın hayatını kaybettiği belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yeşilsancak'ın cenazesi, nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yeşilsancak'ın cenazesinin Adapazarı'na gönderileceği öğrenildi.

