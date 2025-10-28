Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Denizli'de dehşet anları

Eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Denizli'de dehşet anları

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Denizli&#039;de dehşet anları
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü M.E, karısını ve 2 kız çocuğunu bıçakla rehin aldı. Şüpheli bir kızını ve karısını bıçakla yaraladıktan sonra polislere teslim ettikten sonra diğer kızını rehin tutmaya devam etti. Ekiplerin 6 saatlik ikna çalışmaları sonrası teslim olan şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını ve kız çocuğunu yaralayıp diğer kızını da rehin alan şüpheli yakalandı.

Karahasanlı Mahallesi'nde denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü M.E (39) henüz öğrenilemeyen sebeple bıçakla eşini ve 2 kızını rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Denizli'de dehşet anları - 1. Resim

KARISINI VE KIZINI BIÇAKLA YARALADI 

Bu sırada M.E. evde bıçakla yaraladığı eşi Y.E. ile kızını sağlık ekiplerine teslim etti.

Diğer yaşı küçük kızını kucağına alıp balkona çıkan M.E. bir süre sonra çocuğunu da ekiplere verdi.

​​​​​​​Müzakereci ekibin yaklaşık 6 saatlik ikna çabasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

EA Play çöktü mü, neden açılmıyor? 28 Ekim EA Play erişim sorunu araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da çocuk cesedi bulundu: 10 kişi tutuklama var - 3. SayfaBodrum'da çocuk cesedi bulundu: 10 kişi tutuklama varAv tüfeğiyle oto sanayiye gelip rastgele ateş açtı! Çok sayıda kişi yaralandı - 3. SayfaAv tüfeğiyle rastgele ateş açtı! Çok sayıda yaralı varAnkara'da faciadan dönüldü! Cemaat camideyken minare yıkıldı - 3. SayfaCemaat camideyken minare yıkıldı!Av faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildi - 3. SayfaAv faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildiKonya'da yolcu otobüsünde yangın! Yolcular son anda tahliye edildi - 3. SayfaKonya'da yolcu otobüsünde yangın!Ankara'da kuyumcu çalışanları, kilo kilo altın çaldı! - 3. SayfaAnkara'da kuyumcu çalışanları, kilo kilo altın çaldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...