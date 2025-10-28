Ankara'da esen rüzgar ölüm getirdi! Konteynerin altında kalarak hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da esen şiddetli rüzgardan korunmak için konteynerin içine giren kişi hayatını kaybetti. Üçler K. ismindeki vatandaşın üstüne konteynerin devrildiği belirtildi.
Ankara'nın Ayaş ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen konteynerin içinde bulunan kişi hayatını kaybetti.
Üçler K. (40), İlhanköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar sırasında hobi bahçesindeki konteynere sığındı.
KONTEYNERİN BAŞINA ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Rüzgarın şiddetini artırmasıyla savrulup devrilen konteynerin içinde kalan Üçler K, başını çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Güvenlik güçlerinin olayla ilgili başlattıkları inceleme sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru