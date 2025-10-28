Taşkesti'de aile faciası: Anne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında... Her detayı kahretti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan vahşette Hilal B., tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

İlçeye bağlı Taşkesti beldesinin Karamurat köyünde öldürülen Hilal B’nin cenazesi yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi morgundan alındı.

KATİL EŞ TUTUKLANDI

Cenaze, Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Sürmeli Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, eşini vurarak öldüren Engin B. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Taşkesti beldesi Karamurat köyünde yaşayan Hilal B. (28) tartıştığı eşi Engin B'nin (35), av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Engin B'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlenmişti. Engin B'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, Engin hak ediyor' demesi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Olay yerinden kaçan Engin B. ise bir süre sonra jandarmaya teslim olmuştu.

3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet koruması altına alınmıştı.