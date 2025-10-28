Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Taşkesti'de aile faciası: Anne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında... Her detayı kahretti

Taşkesti'de aile faciası: Anne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında... Her detayı kahretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Taşkesti&#039;de aile faciası: Anne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında... Her detayı kahretti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülen 28 yaşındaki Hilal B.’nin cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olay sonrası kaçan eşi Engin B., jandarmaya teslim olduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin 3 çocuğu devlet korumasına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşanan vahşette Hilal B., tartıştığı eşi tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

İlçeye bağlı Taşkesti beldesinin Karamurat köyünde öldürülen Hilal B’nin cenazesi yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi morgundan alındı.

KATİL EŞ TUTUKLANDI

Cenaze, Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Sürmeli Köyü Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, eşini vurarak öldüren Engin B. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Taşkesti'de aile faciası: Anne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında... Her detayı kahretti - 1. Resim

OLAYIN GEÇMİŞİ

Taşkesti beldesi Karamurat köyünde yaşayan Hilal B. (28) tartıştığı eşi Engin B'nin (35), av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Engin B'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlenmişti. Engin B'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, Engin hak ediyor' demesi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Taşkesti'de aile faciası: Anne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında... Her detayı kahretti - 2. Resim

Olay yerinden kaçan Engin B. ise bir süre sonra jandarmaya teslim olmuştu.

Taşkesti'de aile faciası: Anne mezarda, baba cezaevinde, 3 çocuk devlet korumasında... Her detayı kahretti - 3. Resim

3 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğu devlet koruması altına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağanak yağışın ardından gökyüzünde ortaya çıktı! Kısa sürede ilgi odağı oldu, gören gözlerini ayıramadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı! Denizli'de dehşet anları - 3. SayfaEşini ve çocuklarını bıçakla rehin aldı!Bodrum'da çocuk cesedi bulundu: 10 kişi tutuklama var - 3. SayfaBodrum'da çocuk cesedi bulundu: 10 kişi tutuklama varAv tüfeğiyle oto sanayiye gelip rastgele ateş açtı! Çok sayıda kişi yaralandı - 3. SayfaAv tüfeğiyle rastgele ateş açtı! Çok sayıda yaralı varAnkara'da faciadan dönüldü! Cemaat camideyken minare yıkıldı - 3. SayfaCemaat camideyken minare yıkıldı!Av faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildi - 3. SayfaAv faciası: Babasının kazara vurduğu genç defnedildiKonya'da yolcu otobüsünde yangın! Yolcular son anda tahliye edildi - 3. SayfaKonya'da yolcu otobüsünde yangın!
Sonraki Haber Yükleniyor...