Sağanak yağışın ardından gökyüzünde ortaya çıktı! Kısa sürede ilgi odağı oldu, gören gözlerini ayıramadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanak yağışın ardından gökyüzünde beklenmedik bir doğa olayı yaşandı. Gökyüzünde nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı. Bulutlar, kısa sürede vatandaşın ilgi odağı oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan sağanağın ardından gökyüzünde nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı.

Sağanak yağışın ardından gökyüzünde ortaya çıktı! Kısa sürede ilgi odağı oldu, gören gözlerini ayıramadı - 1. Resim

KISA SÜREDE İLGİ ODAĞI OLDU

İlginç görünümleriyle dikkat çeken bulutlar, kısa sürede ilgi odağı oldu.

Sağanak yağışın ardından gökyüzünde ortaya çıktı! Kısa sürede ilgi odağı oldu, gören gözlerini ayıramadı - 2. Resim

GÖKYÜZÜNDE BEKLENMEDİK AN

Yağışın ardından güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde beliren pamuk benzeri sarkık bulutlar, fotoğraf tutkunları için görsel şölen oluşturdu.

