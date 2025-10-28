Sağanak yağışın ardından gökyüzünde ortaya çıktı! Kısa sürede ilgi odağı oldu, gören gözlerini ayıramadı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, sağanak yağışın ardından gökyüzünde beklenmedik bir doğa olayı yaşandı. Gökyüzünde nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı. Bulutlar, kısa sürede vatandaşın ilgi odağı oldu.
KISA SÜREDE İLGİ ODAĞI OLDU
İlginç görünümleriyle dikkat çeken bulutlar, kısa sürede ilgi odağı oldu.
GÖKYÜZÜNDE BEKLENMEDİK AN
Yağışın ardından güneşin batışıyla birlikte gökyüzünde beliren pamuk benzeri sarkık bulutlar, fotoğraf tutkunları için görsel şölen oluşturdu.
