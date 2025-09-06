Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Likya Yolu'nda acı son! Kayıp Çinli turist ölü bulundu

Likya Yolu'nda acı son! Kayıp Çinli turist ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Likya Yolu&#039;nda acı son! Kayıp Çinli turist ölü bulundu
Çinli Turist, Likya Yolu, Fethiye, Kayıp, Ölü Bulunma, Arama Kurtarma, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolan Çinli turist Xu Wenkai, Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık bölgede ölü bulundu. 43 kişilik ekibin katıldığı arama çalışmaları acı haberle sonuçlandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan Çin uyruklu turist Xu Wenkai (30), Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.

Tatil için Fethiye’ye gelen Wenkai’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Turistin sosyal medya hesabından Likya Yolu girişinde paylaştığı fotoğrafı dikkate alan ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalışmalarda 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği görev aldı. Yapılan aramalarda Wenkai’nin cansız bedeni Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki sarp alanda bulundu.

Xu Wenkai’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Neymar'ın Hikmet Karaman paylaşımı olay oldu: Bir milyon beğeniBeşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması! Transfer olacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronları emellerine ulaşamayacak - Gündem"Terör baronları emellerine ulaşamayacak"Ankara'yı sağanak vurdu! Yollar tek şeride düştü - GündemAnkara'yı sağanak vurdu! Yollar tek şeride düştüTam 1 yıl oldu! İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi dualarla anıldı - GündemAyşenur Ezgi Eygi unutulmadı, dualarla anıldıKaradeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı - GündemKaradeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da! Valilik binasının açılışı yapıldı - GündemErdoğan, Malatya Valilik binasının açılışını yaptıOnun için savcıyı tehdit etmişlerdi! Yenidoğan Çetesi'nin kritik ismi tahliye edildi - GündemYenidoğan Çetesi'nin kritik ismi tahliye edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...