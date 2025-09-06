Likya Yolu'nda acı son! Kayıp Çinli turist ölü bulundu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yürüyüşe çıkan Çin uyruklu turist Xu Wenkai (30), Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki dağlık alanda ölü bulundu.

Tatil için Fethiye’ye gelen Wenkai’den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Turistin sosyal medya hesabından Likya Yolu girişinde paylaştığı fotoğrafı dikkate alan ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalışmalarda 43 personel, 9 araç, 1 kadavra köpeği ve 1 iz takip köpeği görev aldı. Yapılan aramalarda Wenkai’nin cansız bedeni Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasındaki sarp alanda bulundu.

Xu Wenkai’nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.