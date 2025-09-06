Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > “İşe gidiyorum” diye çıktı! Mahmut Ensari Öksüz’den 2 gündür haber yok

“İşe gidiyorum” diye çıktı! Mahmut Ensari Öksüz’den 2 gündür haber yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
“İşe gidiyorum” diye çıktı! Mahmut Ensari Öksüz’den 2 gündür haber yok
Adıyaman, Kayıp, Genç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz’den haber alınamıyor. 2 gün önce kaybolan genci bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ’lerde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, 2 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. 

HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve hayatından endişe edilen Mahmut Ensari Öksüz’ün yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Her yerde aranan ve kendisine ulaşılamayan Öksüz’ü görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi. 

AİLESİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Öksüz ailesi, Mahmut Ensari Öksüz’ün bulunması için yetkililerden yardım istediğini söyledi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam 1 yıl oldu! İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi dualarla anıldıAnkara'yı sağanak vurdu! Yollar tek şeride düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsun'da dehşet evi! 82 yaşındaki adam feci halde bulundu - 3. Sayfa82 yaşındaki adam feci halde bulunduGanime Sedef Bahçeci'nin yaşadığı dehşet Adana'nın dilinde! Annesi her şeyi ortaya çıkardı - 3. SayfaYaşadığı dehşet Adana'nın dilinde!Türkiye'nin en zengin kuyumcularından birinde şoke eden olay! Kasa sorumlusu 144 milyonluk vurgun yaptı - 3. SayfaÜnlü holdingde 144 milyonluk vurgun!Polisten kaçamadılar! 38 kişiye 255 bin lira ceza kesildi - 3. Sayfa38 kişiye 255 bin lira ceza kesildiAmbulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar! Başhekimlik bahçesine 1 minibüs adam yığdılar - 3. SayfaAmbulansı kilometrelerce kovalayıp sıkıştırdılar!2 kardeşi sokak ortasında kurşunlayarak öldürdüler! Van'da kan donduran infaz - 3. SayfaVan'da kan donduran infaz! İki kardeşi öldürdüler
Sonraki Haber Yükleniyor...