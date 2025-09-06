“İşe gidiyorum” diye çıktı! Mahmut Ensari Öksüz’den 2 gündür haber yok
Adıyaman’da, 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz’den haber alınamıyor. 2 gün önce kaybolan genci bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ’lerde ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Mahmut Ensari Öksüz, 2 gün önce sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı.
HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORLAR
Evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan ve hayatından endişe edilen Mahmut Ensari Öksüz’ün yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Her yerde aranan ve kendisine ulaşılamayan Öksüz’ü görenlerin ve yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri istendi.
AİLESİ YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Öksüz ailesi, Mahmut Ensari Öksüz’ün bulunması için yetkililerden yardım istediğini söyledi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
