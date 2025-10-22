Mezarlıkta şoke eden olay! Çalıp evine götürdü, yetmedi bahçesine dikti
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kabir mermerlerinin aniden yok olması vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan araştırma üzerine çalındığı ortaya çıktı. Zanlı kısa sürede yakalanırken evinin bahçesinden çıkan 81 parça mermer hayrete düşürdü.
Hayrabolu Mezarlığı'ndaki kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalınması üzerine şüpheli olarak gözaltına alınan M.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST KALDI
Şüpheli çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, ilçede kabirlerden bazılarının mermerlerinin çalındığını tespit eden görevliler durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmiş, ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.B.'yi evinde gözaltına almıştı.
EVİNİN BAHÇESİNDEN 81 PARÇA MERMER ÇIKTI
Şüphelinin evinin bahçesinde kullanıldığı belirlenen 81 parça mermer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı görevlilerine teslim edilmişti.
