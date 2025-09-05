Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Adıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı! Ailesi her yerde onu arıyor

Adıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı! Ailesi her yerde onu arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman'da yaşayan 16 yaşındaki Medine'den 6 gündür haber alınamıyor. Ailesi, kızlarının sürekli evde olduğunu, telefon kullanmadığını söyleyip "Kamera kayıtlarında kızımın valizle gecenin bir yarısı sokakta beklediğini gördük. Böyle bir olay nasıl yaşandı aklımız dahi almıyor" dedi.

Adıyaman'ın Malazgirt ilçesinde yaşayan Selçuk ve Saadet Gözek çiftinin dört çocuğundan 16 yaşındaki Medine Gözek, 31 Ağustos'ta gece saatlerinde çıktığı evinden sırra kadem bastı.

Ailesi evde uyuduğu esnada eline aldığı valizle evden ayrılan Medine Gözek'ten bir daha ailesi haber alamadı. Sabah uyandıklarında kızlarının evde olmadığını fark eden Gözek ailesi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Adıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı! Ailesi her yerde onu arıyor - 1. Resim

GECE VAKTİ ELİNDE VALİZLE...

Kızlarının hayatından endişe eden aile, mahallede bulunan komşularının da güvenlik kameralarını kontrol etti. Kamera kayıtlarında Medine'nin elindeki valizle evlerinin sokağında bir süre beklediği ve daha sonra ilerleyerek kameranın görüş açısından çıktığı görüldü. Kızlarından 6 gündür haber alamadıklarını söyleyen aile, kızlarının yerini bilen ya da duyanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmelerini istedi.

Adıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı! Ailesi her yerde onu arıyor - 2. Resim

AİLESİNİN İFADESİ

Yetkililerden de yardım isteyen baba Selçuk Gözek, "Akşam işten eve geldiğimde ailece yemek yiyip çay içtik herhangi bir sorun yoktu. Kızım daha sonra odasına geçerek uyudu. Sabah kalktığımızda Medine'nin evde olmadığını fark ettik ve durumu polise bildirdik. Kayıp kızım için emniyet ve savcılığa defalarca gidip geldim.

Adıyamanlı 16 yaşındaki Medine sırra kadem bastı! Ailesi her yerde onu arıyor - 3. Resim

Ne yazık ki hiçbir sonuç yok. Kamera kayıtlarında kızımın valizle gecenin bir yarısı sokakta beklediğini gördük. Kızım sürekli evinde oturan annesi haricinde asla dışarıya çıkmayan ve telefon kullanmayan biriydi. Böyle bir olay nasıl yaşandı aklımız dahi almıyor. Kendisinden haber alamıyoruz. Allah rızası için bizlere yardım edin" dedi.

Anne Saadet Gözek ise Medine'nin hayatından endişe ettiğini ve Medine'yi çok özlediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1181 iş yerinde denetim! Yüz binlerce lira ceza kesildi5 Eylül Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Hafta finalinde elenen isim belli oluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Belediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı! Bu nasıl soygun - YaşamBelediye tesisinde yediği yemek kursağında kaldı!Türkiye'nin çatısı beyaz örtüyle kaplandı! Hava aniden döndü, kar bastırdı - YaşamHava aniden döndü, Türkiye'nin çatısına kar yağdı!Bölgenin en büyük havalimanı 3 ay kapalı kalacak! Uçaklar son kez piste indi - YaşamBölgenin en büyük havalimanı 3 ay kapalı kalacakAileler dikkat! Cep telefonuyla başı dertte olan anne babalara uzmanlardan çözüm yolları - YaşamCep telefonuyla başı dertte olan ailelere çözüm yollarıİzmir tarihinin en kötüsünü yaşıyor... Ay yüzeyi değil baraj - YaşamAcı manzara! Geleceğimiz kum tanelerine döndüAsırların örtünme şeklini onlar koruyor! "Kara yapık" stilini devam ettiren kadınlar dikkat çekti - YaşamAsırların örtünme şeklini onlar koruyor
Sonraki Haber Yükleniyor...