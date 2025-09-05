Uyuşturucu cinayeti! Katilin yakalandığı yer şaşırttı

Dehşet veren olay Denizli'nin Çardak ilçesinde yaşandı. Daha önce kendi yakınlarından birisini silahla vurduğu ve farklı suçlardan hüküm giydiği iddia edilen Recep T., akşam saatlerinde uyuşturucu ve para alışverişi sebebiyle 3 çocuk babası Yusuf Ertürk’ü tüfekle vurarak öldürdü.

Yusuf Ertürk’ü yanındaki tüfekle vuran zanlı Recep T. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Recep T’yi bulmak için arama çalışmalarına başladı.

MAĞARADA YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Recep T.' 18 gün sonra Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesi Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda ki saklandığı mağarada jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.