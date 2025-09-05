Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Uyuşturucu cinayeti! Katilin yakalandığı yer şaşırttı

Uyuşturucu cinayeti! Katilin yakalandığı yer şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyuşturucu cinayeti! Katilin yakalandığı yer şaşırttı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de suç makinesi Recep T., uyuşturucu ve para alışverişi nedeniyle kavga ettiği 3 çocuk babası Yusuf Ertürk'ü vurarak öldürdü. Katil zanlısı Afyonkarahisar'ın Akpınar köyünde saklandığı mağarada yakalandı.

Dehşet veren olay Denizli'nin Çardak ilçesinde yaşandı. Daha önce kendi yakınlarından birisini silahla vurduğu ve farklı suçlardan hüküm giydiği iddia edilen Recep T., akşam saatlerinde uyuşturucu ve para alışverişi sebebiyle 3 çocuk babası Yusuf Ertürk’ü tüfekle vurarak öldürdü.

Yusuf Ertürk’ü yanındaki tüfekle vuran zanlı Recep T. olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Recep T’yi bulmak için arama çalışmalarına başladı.

MAĞARADA YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Recep T.' 18 gün sonra Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesi Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda ki saklandığı mağarada jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boğazı kesilerek öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'a son veda! Gözyaşları sel oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üniversite kaydı dönüşü facia! Otomobilde yanarak can verdiler - 3. SayfaÜniversite kaydı dönüşü faciaYolun karşısına geçecekti... Ticari aracın çarptığı adam havada savruldu: O anlar kamerada - 3. SayfaYolun karşısına geçecekti: Havada savruldu! Feci kaza kameradaİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandıAcı haber Isparta'dan geldi! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti - 3. SayfaIsparta'dan acı haber! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybettiKamyon uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu - 3. SayfaUçuruma yuvarlanan araçta bir aile yok olduNiğde'de fabrika yangını! 10 saatte söndürüldü - 3. SayfaNiğde'de fabrika yangını! 10 saatte söndürüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...