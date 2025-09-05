Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Yolun karşısına geçecekti... Ticari aracın çarptığı adam havada savruldu: O anlar kamerada

Yolun karşısına geçecekti... Ticari aracın çarptığı adam havada savruldu: O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin, ticari aracın çarpması sonucu metrelerce savruldu. Keskin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, feci kaza kameralara anbean yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin'e, seyir halindeki ticari araç çarptı.

Yolun karşısına geçecekti... Ticari aracın çarptığı adam havada savruldu: O anlar kamerada - 1. Resim

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVADA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçecekti... Ticari aracın çarptığı adam havada savruldu: O anlar kamerada - 2. Resim

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

