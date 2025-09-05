Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Acı haber Isparta'dan geldi! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Acı haber Isparta'dan geldi! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Acı haber Isparta&#039;dan geldi! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti
Isparta, Beton Mikser, İş Kazası, Ölüm, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta’nın Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı fabrikasında çalışan 51 yaşındaki işçi, beton mikserine düşerek hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay, saat 09.00 sıralarında Isparta merkez Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı işletmesinde meydana geldi.

BETON MİKSERİNE DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, çalışma esnasında beton mikserine düştü. Makinanın içinde sıkıştığını fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Acı haber Isparta'dan geldi! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Aydınlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ukrayna’dan 60 milyon dolarlık darbe! Rusya’nın güneyini koruyan radar imha edildiGözlerde sulanma ve kaşınma şikayetlerine dikkat! Sonbahardaki hastalığın habercisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yolun karşısına geçecekti... Ticari aracın çarptığı adam havada savruldu: O anlar kamerada - 3. SayfaYolun karşısına geçecekti: Havada savruldu! Feci kaza kameradaİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandı - 3. Sayfaİstanbul'da yangın çıkaran şahıs yakalandıKamyon uçuruma yuvarlandı, bir aile yok oldu - 3. SayfaUçuruma yuvarlanan araçta bir aile yok olduNiğde'de fabrika yangını! 10 saatte söndürüldü - 3. SayfaNiğde'de fabrika yangını! 10 saatte söndürüldüMezarlıkta kanlar içinde bulundu! Ekiplerin tek tahmini var - 3. SayfaMezarlıkta kanlar içinde bulundu! Ekiplerin tek tahmini varTahsin Karaüce'ye ne oldu? 13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar! - 3. Sayfa13 yıllık sır ölümde aileden dikkat çeken iddialar!
Sonraki Haber Yükleniyor...