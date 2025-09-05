Acı haber Isparta'dan geldi! Fabrika işçisi feci şekilde hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Isparta’nın Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı fabrikasında çalışan 51 yaşındaki işçi, beton mikserine düşerek hayatını kaybetti.
Dehşete düşüren olay, saat 09.00 sıralarında Isparta merkez Kuleönü beldesinde bulunan kilit parke taşı işletmesinde meydana geldi.
BETON MİKSERİNE DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan 51 yaşındaki Bekir Aydınlı, çalışma esnasında beton mikserine düştü. Makinanın içinde sıkıştığını fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bekir Aydınlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
